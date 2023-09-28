《白日之下》真實事件改編揭露新聞背後真相　姜大衛簡君晋往吉隆坡與觀眾交流

▲ 姜大衛與導演簡君晋。

天下一投資、爾冬陞監製、簡君晋編劇及執導，余香凝、林保怡、梁雍婷、龔慈恩、胡楓、梁仲恆、朱栢謙、朱栢康、陳湛文、周漢寧、寶珮如等演出，以記者工作及殘疾院舍內幕為題材的電影《白日之下》，在今日（9月27日）正式宣布11月2日上映，並同步發布電影訪談預告、全新先導海報，與及姜大衛的角色海報。

《白日之下》更成為第20屆香港亞洲電影節開幕電影，同時亦會參展第36屆東京國際電影節「亞洲電影巡迴放映」單元。

除《白日之下》參展36屆東京國際電影節同一單元的其他天下一電影還有卓韻芝執導，古天樂、游學修及袁澧林主演的《送院途中》；以及天下一電影馬來西亞首次投資，大馬知名導演鄭建國監製作品《La Luna》，《La Luna》更入圍了電影節的「亞洲未來單元」成為競賽電影。

經歷印象深刻

《白日之下》故事改編自真實事件，揭露隱藏在新聞背後、鮮為人知的殘疾院舍真相。

新聞社接獲一宗有關殘疾院舍「彩橋之家」虐待院友的線報，偵查小組為揭露殘疾院舍監管問題，記者曉琪（余香凝飾）潛入院舍，揭發內裡的非人道生活，尋找日光之下的殘酷真相。

由於電影中有許多在香港真實發生的個案，朱栢謙表示：「好多人在這個社會底下生活得不快樂，他們的聲音難以被人看見。」

導演阿簡指：「新聞工作者、記者面對好多好扭曲、荒謬的事，但他們應該如何去應對？」而Jennifer進行前期工作時，她回應：「從每個記者口中聽到的都是不放棄，想報導真相。」眾人都對於這些經歷印象深刻。

John哥讚臨時演員

而姜大衛於上周和簡導飛往吉隆坡出席由亞洲電影大獎學院主辦之「香港電影巡禮」放映活動，同行還有仔仔姜卓文陪伴，為爸爸打氣。John哥於當地大受傳媒及觀眾歡迎，他在電影中的演出亦震撼人心。

John哥在吉隆坡首次觀看自己在戲中的演出，觀影時他深受劇情觸動，跟觀眾分享時坦言心情尚未平復，一時說不出話來。

對此John哥表示：「自己從未演過這類角色，要扮演一名神智不清，住在殘疾院舍的老人，戲中角色亦比自己真實年紀大，很有挑戰性。」

John哥特別請大家入場時要留意在戲中演出的臨時演員，他說：「雖然他們是臨演但演出都十分出色，每位院友都有不同的殘疾問題，有說服力之餘卻不過火，演出經驗豐富如我亦感讚嘆，是他們令電影生色不少，更具說服力。」

簡導一度哽咽

一同出席活動的簡導亦被馬來西亞觀眾的熱情回應深深感動，分享時一度哽咽說不出話來，簡導表示：「這部電影呈現的畫面可能很絕望，但仍然有一班人堅持著向前走，為大眾發聲，希望可以帶來少少的改變。」

《白日之下》自6月開始，已於上海、紐約、芝加哥、巴塞隆拿、斯德哥爾摩、哥本哈根、米什科爾茲、福州、吉隆坡等多個城市放映，接下來將於溫哥華、夏威夷、蘇黎世、倫敦等地放映，先後共獲邀參加影展約20個，走遍世界各地和觀眾分享這部電影的訊息並推廣本地製作。

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