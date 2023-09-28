Sirnaomics集團進駐香港科學園 香港生物醫藥發展里程碑

Sirnaomics集團及其附屬公司RNAimmune（達冕生物）和EDIRNA三家美國企業本月正式落戶香港科學園，與科技園公司強強聯手，為香港創科發展注入新動力，亦標誌著科技園公司在政府的支持下，成功吸引海外生物製藥公司來港進行研發，並利用香港的優勢，聯通內地放眼國際。創新科技及工業局副局長張曼莉表示，香港的生物科技生態圈非常蓬勃，有利於相關企業的發展。Sirnaomics集團的落戶，印證香港對海外重點生命健康科技企業的吸引力及競爭力。

Sirnaomics集團為行業領先、專注於RNAi療發的生物製藥公司。在公司落戶香港之前，已獲得科技園公司的臨床轉化促成（Clinical Translational Catalyst, CTC）計劃資助，用於「抗凝血療法 STP122G」的臨床研究，將前沿的研究成果，轉化為切實可行的醫學進展，對抗凝血異常疾病的患者帶來希望。

▲ 創新科技及工業局副局長張曼莉表示，Sirnaomics集團的落戶印證香港對海外重點生命健康科技企業的吸引力及競爭力。

助力香港創科發展 培育更多專業人才

《粵港澳大灣區發展規劃綱要》明確指出推動大灣區優質醫療衛生資源緊密合作，而香港生物科技有助發展創科產業。今次美國領先的生物製藥公司落戶香港，同時亦尋求大灣區、內地以至全球發展，是香港在生物科技發展的一個里程碑、新篇章。政府及科技園公司樂見其成，創新科技及工業局副局長張曼莉認為，香港的生物科技生態圈非常蓬勃，有利於相關企業的發展：「政府在創科發展不斷作出努力，企業絕對可以善用香港的優勢拓展創科業務。」

香港科技園公司行政總裁黃克強則指，這次Sirnaomics落戶，證明了香港對創新、科技進步和卓越醫療健康發展的堅定承諾，同時亦能夠為香港發展及培育相關的創新人才：「Sirnaomics 集團積極與本地的學術研究人員及產業夥伴進行深度合作，定能推動香港 RNA 創新藥物的發展。」香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅則展望，Sirnaomics帶動香港RNA藥物研發和精準醫療的發展，希望與香港學術界、產業界和監管機構加強合作，促進研究成果轉化落地，讓更多患者受益。

▲ 香港科技園公司行政總裁黃克強則指Sirnaomics落戶，積極與本地的學術研究人員及產業夥伴進行深度合作，定能推動香港 RNA 創新藥物的發展。

▲ 香港科技園公司轉化研發所高級總監劉思雅博士則展望，Sirnaomics帶動香港RNA藥物研發和精準醫療的發展。

Sirnaomics感榮幸 望深植大灣區強化亞太發展

Sirnaomics表示感到榮幸能夠進駐科學園，他們讚揚香港科學園匯聚優秀人才，學術創新碩果累累，同時亦有獨特地理優勢，匯聚大灣區及國際資源。集團創始人、董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官陸陽博士表示，集團可以藉著今次機會，進一步深植粵港澳大灣區新藥研製領域，強化集團在亞太地區發展戰略：「入駐香港科學園，並與集團旗下子公司們共建戰略樞紐，為加速香港與大灣區核酸藥物、疫苗創新和產業化的發展，以及提升其國際影響力貢獻一份力量。」達冕生物的創始人和總裁沈棟博士認為今次落戶是全球戰略佈局擴張的里程碑：「很高興可以成為香港生物醫藥行業全球化藍圖的一份子，以滿足在感染性疾病、癌症和罕見疾病治療方面巨大的治療需求空缺。」EDIRNA 總裁兼首席執行官 Christopher W. Kennedy補充指希望能夠與香港科學園合作，助力香港創科技術發展。

▲ Sirnaomics 創始人、董事會主席、執行董事、總裁兼首席執行官陸陽博士表示很榮幸可以入駐香港科學園，共建戰略樞紐，為加速香港與大灣區核酸藥物、疫苗創新和產業化的發展與提升其國際影響力貢獻一份力量。

▲ 達冕生物的創始人和總裁沈棟博士表示很高興成為香港生物醫藥行業全球化藍圖的一份子，以滿足在感染性疾病、癌症和罕見疾病治療方面巨大的治療需求空缺。

▲ EDIRNA 總裁兼首席執行官 Christopher W. Kennedy期望與香港科學園合作，助力香港創科技術發展。

（特約）