【培育人才】金融就業資訊節揭幕　夥拍大學吸年輕金融專才

▲ 金發局主席李律仁表示，希望透過金融就業資訊節，向學生及年輕畢業生提供更多探索金融服務業的就業機會。

香港金融發展局與10間本港大學及多個金融機構，合辦為期2個月的金融就業資訊節2023，今日正式揭幕，為年輕金融服務業人才提供行業資訊、與業界專家交流。

今屆主題為「躍進職場：成就明日金融業領袖人才」，目標是培育金融專業人才。金發局主席李律仁在揭幕致辭表示，希望透過金融就業資訊節，向學生及年輕畢業生提供更多探索金融服務業的就業機會。金發局更首次與本地大學生代表組成「學生顧問組」，了解學生的就業興趣和需求。

今次活動聯同10間本地大學，及12個涵蓋資產管理、銀行、證券、金融科技、保險、專業服務等領域的專業金融協會，合辦金融就業資訊節，首日吸引逾240名大學生、年輕人才、金融業領袖及資深人士參加。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，培養多元化和充滿活力的人才庫，對香港的持續增長及鞏固作為國際金融中心的地位至關重要。政府推出一系列培育本地人才的措施，包括提升保險業及資產財富管理業人才培訓先導計劃、專上學生金融科技實習計劃、綠色和可持續金融培訓先導計劃等，期望金融就業資訊節能夠鼓勵年輕專業人士投身金融服務業。

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現場設有職場就業諮詢，有業界顧問向學生提供實用的就業建議和指導。而金融就業資訊節將於9月至11月期間，與不同本地大學合作，合辦一系列研討會和講座，來自不同金融界別的專家分享各自領域的專業知識。

而金發局網站將會提供針對金融服務行業的就業資源，包括履歷撰寫和面試技巧等，期望增強學生裝備，投身相關行業。

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責任編輯：吳雋妍