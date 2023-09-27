名醫唐琼雄銀婚獲何超欣祝賀　感謝太太如星星陪度低潮

▲ 何超欣特來祝賀。

腸胃科名醫唐琼雄（Daniel）與太太Stella日前（21日）舉行結婚25周年銀婚紀念晚宴，三位公子：大仔Dickson、二仔Darren和細仔Damon一家五口齊齊亮相。

正在英國唸中學的二公子Darren甚有孝心，專程由英國飛返香港一天，參加父母的結婚周年紀念，翌日乘搭最早航班飛返英國。

其他出席的嘉賓更有醫學界的教授和醫生，名人包括養和醫院院長李維達、賭王四房女兒何超欣（Alice）、前助理廣播處長張文新與太太車淑梅、前香港電台一台台長李再唐、車森梅等，何超欣甫到場即上前祝賀坐足全場，可謂星光熠熠。

唐醫生透露這次舉辦結婚周年晚宴，主要想感謝25年來，陪伴著夫妻倆人的恩師、戰友及家人、朋友，為表誠意，當晚9成的嘉賓都是唐醫生親自邀請。

唐醫生感恩說：「尤其是家人，多謝兄弟姐妹照顧父母，我才可以在外面打拼。感謝在瑪麗醫院外科部工作20年的一班兄弟，很難想像當時的壓力和工作量，跟上戰場的士兵沒分別，是戰友的感覺。」

唐醫生感謝紅娘兼智者李再唐，同時感謝伯樂養和醫院的李維達院長給他一個很好的平台，讓他學到很多東西，「在公立做了20年，去到養和的私立醫院，完全是兩個世界，學到很多東西。」

▲ 唐醫生以星星形容唐太。

經歷高山低谷

雖然事業上經歷過高山低谷，但陪他到最後的，當然是身旁的唐太太，唐醫生以星星形容唐太：「25年前我咩事都唔識，個天跌了一粒星星給我，叫我接住她，但我險些由懸崖跌下去，多謝李再唐師兄，他是我心目中的智者，因為他『執咗』我們兩個，我們今天才能夠站在這裡，擁有一個開心的家庭。」

李再唐（唐哥）原來是DanielStella「紅娘」之一，身為祖傳風水命理師，在唐醫生的大仔Dickson剛出世時曾為其批命，批他將來一定是一名外科醫生，而Dickson目前正攻讀醫科，目標繼承父親衣鉢成為一名外科醫生。

▲ 張文新與車淑梅、李再唐等。

而享受湊孫樂的張文新與車淑梅，拖著孫女出席，淑梅姐指唐太太)是其胞妹的契女兒，兩家人認識至少25年，見證住Daniel與Stella拍拖、結婚、做父母。

新哥指：「唐醫生有幫我睇腸胃，廿多年前年輕時工作繁忙，比較緊張的時候，唐醫生幫我照胃，照顧我的腸胃，他是一位非常出色的醫生。」

最新影片推介：炎明熹專訪