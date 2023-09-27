【美食登陸】帝逸酒店秋冬自助餐逾60款環球美食　高級和牛鮮螃蟹製成多款美食

▲ Alva House長達270呎長的自助餐桌上羅列了一系列高級和牛與鮮味螃蟹的特色美饌及逾60款環球美食。

位於沙田帝逸酒店廣受歡迎的Alva House亦以環球時令優質食材和多元化的美食選擇聞名，於2023年10月1日至2024年1月1日Alva House行政總廚率領一眾團隊為您匠心呈獻全新的「和牛．蟹秋『逸』海陸饗宴自助餐」，嚴選高級澳洲和牛與來自加拿大鮮之味螃蟹，輔以多種特色烹調技巧手法，款款菜式讓人拍案叫絕。

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海陸饗宴包羅萬有

Alva House長達270呎長的自助餐桌上羅列了一系列高級和牛與鮮味螃蟹的特色美饌及逾60款環球美食，包括鐵板和牛薄燒、和牛野菜串燒、紅酒燴和牛面肉、四川麻辣和牛湯麵等。

首必推介的鐵板和牛薄燒，用上澳洲和牛薄切，於鐵板上烤約十秒，並以餘溫將牛肉烤至微熟，以達到最佳口感，入口盡是滿滿和牛的脂香甘鮮；和牛野菜串燒選用雪花脂肪分佈均勻的和牛肉，燒至外熟內嫩，保持肉汁豐盈及質感細滑，配上時令野菜，既增添口感之餘，又平衡和牛的膩口感。

紅酒燴和牛面肉肉質軟腍，且含豐富骨膠原，大廚先用紅酒浸過和牛面肉，之後蘸上紅酒燒汁，以低溫慢火煮熟，既保留牛面肉的細嫩質感又能突出鮮甜肉味。

喜歡細味蟹饌可選黃金蟹、潮式蟹棗、花膠蟹肉海王羹、蟹粉小籠包等中西佳餚；不時不吃的時令黃金蟹，使用肉鮮膏豐的膏蟹入饌，以鹹蛋黃拌炒成金黃色澤、香氣逼人，以之為膏蟹提香添鮮，鹹鮮誘人的韻味成為一道絕色的「偷飯賊」及酒餚。

此外，餐廳繼續提供多款恆常美饌如日式鐵板燒、爐端燒及天婦羅；新鮮海鮮包括即開生蠔、冰鎮龍蝦等，還有Alva House必食推介的各式烤肉與日式炸物等。

主題遊戲讓大小朋友盡情玩樂

為了讓一眾小食客大吃一頓後盡情暢玩放電，Alva House由即日起提供了貫徹自助餐主題的遊戲，最新遊戲包括釣蟹遊戲與小牛騎騎等，大小朋友可以盡情釣蟹之餘，考驗小寶貝的眼力及專注力；此外父母亦可讓小朋友騎牛牛「放牧」盡情放鬆一番！加上Alva House 場內亦設約2米高充氣城堡，趣味十足，特別適合好動的小朋友。

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責任編輯︰陳珈希