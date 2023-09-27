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《年少日記》入選東京國際電影節　鄭中基：希望部戲可以去到更遠

娛樂 18:57 2023/09/27

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《年少日記》

第五屆「首部劇情電影計劃」大專組得獎作品《年少日記》，由新晉導演卓亦謙編寫及執導、爾冬陞監製，盧鎮業、鄭中基、陳漢娜、韋羅莎及黃梓樂主演。

《年少日記》繼獲選為第20屆香港亞洲電影節開幕電影後，今日再有好消息，電影亦入選第36屆東京國際電影節World Focus（世界焦點）單元。

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盧鎮業心情緊張

對於電影入選東京電影節及即將與觀眾見面，主演之一的盧鎮業表示心情十分緊張： 「回想整個拍攝，感覺是和台前幕後各部門一同經歷了一個重要的成長。接下來終於見觀眾，如派成績表前夕，緊張又期待。」

今次在戲中飾演暴躁爸爸的另一位主演鄭中基，得悉電影入選東京國際電影節亦非常興奮，他表示希望電影可走得更遠：「自己好喜歡年少日記這部電影，好開心部戲去到東京國際電影節，帶到比日本嘅觀眾，希望佢哋都喜歡，亦都希望部戲可以去到更遠嘅地方！」

藉電影連結觀眾感受

而《年少日記》作為卓亦謙導演的第一部作品，希望可以透過電影與觀眾有更多的交流，藉着電影連結觀眾的感受，卓亦謙表示：「香港自殺問題嚴重，離開的人年齡更是逐年下降，一直很希望探討輕生現象，《年少日記》的劇本雛形自十年前已誕生，如今終於成形，並得到電影節的鼓勵，教我意想不到，因為這議題並非任何人能夠輕易接受和討論的類型。」

對於《年少日記》這個故事，卓亦謙亦透露自己的心境：「這故事的背景和人物都源自於自己作為土生香港人對社會的感受，對於她終與香港觀眾見面，感覺像是在眾人前分享自己難以啟齒的觀點，不敢期望大家認同，內心深處卻總有把聲音要我必須說出來，不敢奢望觀眾喜歡，只望有人一看。」

同時，《年少日記》亦於今日（9月27日）正式公開電影預告，當中，飾演中學老師的盧鎮業面對傷痛的回憶難以釋懷，以寫信的方式向陳漢娜飾演的林雪兒傾訴。

同時預告亦公開有份參演的演員陣容，當中包括 吳冰、陳苡臻、周漢寧、 戴玉麒、 梁雍婷、歸綽嶢、陳湛文、 梁祖堯、邵美君、何珀廉及麥芷誼。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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