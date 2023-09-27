【夜縯紛】灣仔海濱市集被隔離地盤斷電搶修　小食店20元15粒魚蛋

▲ 灣仔海濱香港夜繽紛首天開幕。 直至傍晚，場地供電仍未妥當，一些商戶靠電煮食當位無法營業。（梁偉榮攝）

趁中秋前夕開幕的首個「香港夜繽紛」海濱市集，灣仔「海濱藝遊坊」原定今午3時揭幕，不過下午所見，不少攤位仍在準備當中，但大多數仍未駁好電力。主辦單位負責人表示，原本早日已安排電力公司駁電，原已完成鋪設電力裝備，但被場地附近的地盤錯誤中斷電路，以致今午仍在趕工重新接駁，爭取部分檔戶今晚可供電。有商戶表示無奈，下午急忙從附近購入多袋冰粒，暫時將食材及飲品冰鎮，但擔心天氣熱，食材容易變壞，希望盡快駁好電力開檔。

一連6日至下周一舉行的「海濱藝遊坊」，在灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行，現場有近100個攤位，售賣本地美食及，晚上有音樂演出、無人機表演、電影播放，以及榕樹頭講故仔等。

不過由於仍未有電力接駁至各攤位，令今次並非明火煮食、依靠電力煮食的商戶十分無奈，坦言過去參展都未試過遇到同樣情況。有食環人員巡查，要求熟食檔只可以翻熱食物，不能明火煮食。

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主辦單位維港海上發展有限公司行政總裁麥仲威表示，場地原本是休憩用途，臨時要舉辦市集，早前已聯絡電力公司將場地鋪設電力設施，以應付攤位營運需要，原本昨日已完成搭建，但忽然被旁邊的地盤錯誤將電路中斷，結果今午要重新接駁。

麥仲威指，收到部分檔主表示無電供應會影響食材，擔心變壞，大會已安排製冰公司運送冰粒供應，暫時冷藏食物。另外，有商戶經過同大會交涉，獲安排清洗用水給商戶，但未設污水設施。大會解釋，現場無位置停泊污水車，因此難以安排污水車到場，改而由承辦商加密派人處理污水桶。

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現場所見，有各式小食，有地道小食例如魚蛋20元15粒、羊串40元、章魚燒40元8粒等。另有半份龍蝦包售88元、手撕豬肉迷你漢堡78元2件。

營業時間：

27.9.2023 – 30.9.2023、2.10.2023：下午3:00-午夜12:00

1.10.2023：上午10:00-下午4:00

內容包括：

音樂及舞蹈表演、無人機匯演、電影播放、特色工作坊、藝術展覽、售賣不同產品、小食和飲品的攤檔等

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