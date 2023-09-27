【兒童健康】出生即入ICU靠呼吸機維生　博士媽媽鑽研6個方法增抵抗力兒子3年不生病

▲ 博士媽媽分享小孩增強抵抗力的方法。

9月開始學校已經開學，不少港媽都擔心仔女好容易生病，而且香港仍然處於流感高峰期，特別幼稚園學童，抵抗力特別弱，有內地的媽媽就在小紅書拍片，分享為小孩增強抵抗力的6個方法。

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這名內地媽媽育有兒子秉秉，他一生下來就住ICU，因為肺部大面積感染，幾乎是白肺，用了一個星期呼吸機，醫生都說孩子之後可能會留下病根，現在秉秉很健康，這3年裡除了新冠肺炎外，沒生過別的病，身體的抵抗力很大部份要靠後天的努力培養。

第1點打疫苗

秉秉生下來所有的疫苗我們都打了，家人每年都會額外接種流感疫苗，用來保護家人健康，孩子才能不生病。

第2點風雨無阻出去玩

大量的運動對於孩子提高身體的保護力真的太重要了，秉秉1歲之後，平均每天在戶外的時間至少4個小時，就算哈爾濱零下40度，那麼冷，我也照樣帶秉秉出去，我小時候就是比較體弱多病，我爸帶我運動，我上了初中之後，就很少再病過。不要說外面風大外面好冷就不出去，這是有點過度保護，其實會降低孩子保護力，運動投資回報率真的非常的高。

第3點提高孩子的抗寒力

家裡保證最基本的舒適溫度，秉秉在家裡就沒穿過襪子，衣服也穿得比較少，不是說故意給孩子穿的不暖和，適當的穿衣服，不要過度的保暖。

第4點儲備營養學知識

生完孩子之後，自學了很多營養學的知識，後來發現中國人的傳統飲食結構，就不是很健康，現在就是多魚多肉少高油高鹽，並且「地中海飲食方針」，不會強逼他多吃飯，肉蛋奶這些優質的蛋白質，就一定要跟上，同時也會給他保證維生素、酯類、膳食纖維的營養補充，因為這個免疫細胞，是由蛋白質構成的。

第5點適當接觸髒東西

出去玩的時候渾身特別髒，什麼泥地水坑、草叢沙子隨便玩，回家給他洗乾淨就行了，多接觸這種自然界的東西，其實有助於提高孩子的抵抗力，降低他的敏感性。

第6點不要養成藥罐子

不要一不舒服就吃藥，秉秉換季不舒服，還有哭得嗓子啞，從來不給他亂吃藥，我們把這個心態放輕鬆，給孩子練就強壯的體魄，健健康康的遠離疾病。

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責任編輯：王明芳