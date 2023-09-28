【一帶一路】棄家族生意入政府　何力治：已步入「一帶一路」收成期

▲ 一帶一路專員何力治。(區綽彥攝)

懸空大半年的一帶一路專員，花落本地建築師樓「hpa何設計」前主席何力治。外界關注他為何肯放棄家族生意加入政府，何日親自解畫，稱很早接觸一帶一路，認為香港有很多機遇，而家族生意已上軌道，交同事打理。

何力治昨日與傳媒茶聚時說，自己早在8年前已開始和政府部門、貿發局和總商會出外探討一帶一路商機，認為香港有很多機遇，自己見到公開招聘便申請，不是草率決定，形容任重道遠，「最重要是有家人支持，父母、太太和子女都支持。」

何力治續指，其家族生意已上軌道，現時交由同事打理，自己不佔任何職位。被問到是否持有股份？何強調，依足政府機制處理。至於家族有無生意在一帶一路國家，他僅稱，已放下家族生意一段時間，「真的不太清楚，未來發展方向，好難評論。」

「一帶一路」倡議十年，何力治認為，已步入「一帶一路」收成期，過去十年打通和沿線國家的網絡和政策，如雅萬高鐵已通車，未來10年會動員商界、專業服務和私人市場去參與。

上任近一個月，何力治稱，未來一年工作計劃尚在制定，適時公布，但一定會訪問東南亞和中東國家，首站則內訪。他希望未來可與內地央企、國企一帶一路項目有更多合作，認為香港作為國際專業服務中心，可幫助有關項目增值。何力治認為，非洲亦是重要市場，因港商近年在東非、南非的經濟活動增多，會積極探討非洲商機，如農作物和木材等生意，惟暫未有訪問計劃。

全國政協副主席梁振英早前建議，政府經貿辦與貿發局的海外辦事處結合。何力治則認為，兩者工作不同，但若在同一城市，會緊密合作，例如泰國便是「樓上樓下」，資源可共享，強調所有方向都會探討，但認為現時機制成熟。



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記者：區綽彥