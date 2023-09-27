【杭州亞運】女子重劍團體賽惜敗韓國　港隊再添一銀

▲ （港協暨奧委會圖片）

港隊在女子重劍團體賽殺入決賽，激戰韓國隊，初段互有攻守，雖然韓國隊一度將比分拉開，但港隊一直力追，咬緊比分，在最後一節前追至29比25。

最後一節由江旻憓上陣對上宋世羅，宋世羅在領先的情況下採取守勢，江旻憓則主動進攻。江旻憓頂住壓力連續得分，一度將分差由4分拉近至1分。在最後36秒，宋世羅再次得分，將比分再次拉開，其後港隊再次得分追回。

在最後6秒，兩隊比分34比33分。最後6秒兩劍，分別是韓國隊得分和2隊同時得分，最終港隊以36比34惜敗韓國隊，奪得銀牌。

江旻憓在賽後受訪時指，今年大家都有進步，亦已盡了左最大努力，對隊友感到自豪。

之前覺得同世界第一的韓國隊有距離，但原來個距離唔係咁遠，我知道重有好多野要練，下次再黎過。

陳渭泠則指，自己中段發揮欠佳，對此感到難過。佘繕妡則指，非常以隊友為榮，明白全隊都已經盡了力。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚