【夜繽紛】灣仔海濱市緊急供電復市　市民欣賞無人機表演

▲ 有小食檔售20元15粒魚蛋，不少市民光顧。（梁偉榮攝）

首個「香港夜繽紛」海濱市集，灣仔「海濱藝遊坊」今午3時揭幕，不過下午仍未駁好電力。主辦單位負責人表示，原本早日已安排電力公司駁電，原已完成鋪設電力裝備，但被場地附近的地盤錯誤中斷電路，以致今午仍在趕工重新接駁。發展局傍晚回應，表示問題已經處理，場內熟食區均已接駁電力供應，今天供電大致無問題；至於乾貨區，今天供電曾出現不穩，但目前已大致處理。局方亦已安排機電署人員和緊急供電承辦商進駐現場，以便在有需要時盡快提供支援。

至今晚所見，約8成攤位有營業，場內有基本照明，大會亦安排流動發電機到場供電，大多數已開始營業。不少市民放工後入場，其中市民王小朋友表示，覺得場內食物不錯，市集感覺新鮮，期待無人機表演。有檔主對周末人流感到樂觀，希望有關單位盡快解決供電問題。

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一連6日至下周一舉行的「海濱藝遊坊」，在灣仔海濱水上運動及康樂主題區舉行，現場有近100個攤位，售賣本地美食及，晚上有音樂演出、無人機表演、電影播放，以及榕樹頭講故仔等。

主辦單位維港海上發展有限公司行政總裁麥仲威下午表示，場地原本是休憩用途，臨時要舉辦市集，早前已聯絡電力公司將場地鋪設電力設施，以應付攤位營運需要，原本昨日已完成搭建，但忽然被旁邊的地盤錯誤將電路中斷，結果今午要重新接駁。

麥仲威又指，已安排清潔公司定時到場更換垃圾桶，但現場沒有位置停泊污水車，因此無安排污水車到場，已要求清潔公司加密清理。

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對於檔戶不滿現場不設排污設施，相當不便。發展局回應表示，現場攤檔不設明火煮食，預計不會產生大量污水，但亦已安排在指定地點收集廢物及污水，定時由清潔承辦商運走處理。局方指出，由現在到11月底，灣仔海濱場地在周末都會舉辦活動，會密切留意，並與聯辦機構保持聯繫，即時提供協助。

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Cube O Cafe負責人程先生表示，今次是第一次在海濱籌辦市集，難以預計人流和生意額，暫時以平日人流計算認為理想，對週末及中秋假期的人流更持樂觀態度，今次開襠成本約10多萬元，有信心可以回本。

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記者：蘇文軒