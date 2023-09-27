【傑出教學獎】獲獎城大學者將AI融合歷史　稱AI缺憾可成探討及反思材料

▲ （前排左起）香港大學經濟及工商管理學院教學副教授David L. Bishop、城市大學中文及歷史學系助理教授徐力恆、理工大學醫療及社會科學院護理學院代理學院主任及教授、「在家國際化團隊」代表陳胡安琪。（黃建輝攝）

本年教資會「傑出教學獎」今（27日）出爐，3組得獎者均著重訓練學生的溝通能力。其中於「新晉教學人員組別」奪獎的城市大學中文及歷史學系助理教授徐力恆積極將「數碼融合歷史」，包括以沉浸式的播客製作活動教授敦煌文學及愛情故事，培養學生講故事能力。他計劃日後在課堂大幅加入ChatBot元素（AI聊天機器人），幫助學生學習提問並作出反思。另外2組獲獎學者亦盼促進學生的跨國交流，令他們了解各地文化。

徐力恆小學起已醉心歷史，畢業於北京大學歷史系，其後赴牛津大學修讀東方研究博士課程。他認為，將「數碼融合歷史」能與時並進，並激發學生學習興趣及積極度，因此透過一系列播客製作活動教授敦煌文學及愛情故事，培養學生講故事能力。他分享，有關文本不容易讀及理解，因此希望藉學生口中、以改編方式重新講述故事，令有關文學作品變得生動起來，不再那麼「枯燥」、「咬文嚼字」。他又鼓勵學生在過程中將敦煌與香港當下環境結合，探究兩者相似之處，對於在「沉浸之中學習及思考古今相交之處」，表示非常有意思。

近年人工智能（AI）受熱烈討論，徐力恆稱學生不能不認識有關科技，並認為歷史教學不是只有交功課的部分，而是著重整個過程，因此計劃在課程內容上大幅加入ChatBot元素，從中令學生「學習提問的方式」，並「思考提問所得答案是否幻覺、假消息及假資訊」。儘管所得回答未必有根有據、符合文獻，但他認為文獻、數據庫何嘗不是「有缺失」、「不完滿」，故能利用「發展過程中的缺憾」，變成「其中一樣歷史教學中須探討及反思的材料」。

港大經管學院教學副教授David L. Bishop獲本年傑出教學獎（一般教學人員組別），他領導Impact Lab（社會領袖體驗實習課程），至今為來自170個國家、約1,200名學生創造就業及實習機遇。他表示「溝通很難，尤其是跨文化​​（multicultural）、跨國（multinational）溝通」，因此希望藉課程鼓勵學生進行更多跨文化交流，以致對不同文化有廣泛的了解。他亦稱，「支持學生想法，以致後來成長為一個極其成功的社會企業，對他而言非常有意義」，因此令他一直思索怎樣改進並幫助他們。

另外，理工大學醫療及社會科學院護理學院的「在家國際化」團隊奪得「協作團隊組別」獎項。計劃為學生提供機會與海外院校的護理學生進行網上交流，探討處理病症方法、如何應對緊急事故，並了解各地醫院、護理文化的分別。

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記者：梁凱婷