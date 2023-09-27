【大學排名】THE世界大學排名　教學聲譽下降令本港4大學排名齊跌

▲ THE世界大學排名顯示，本港4間大學排名下跌，全部在教學聲譽及國際合作等指標表現轉差。（資料圖片）

英國泰晤士高等教育（THE）「世界大學排名2024」今日（27日）出爐，今屆排名首度將大學發布研究專利納入評分，最終本港維持5間大學打入全球百大，惟4間排名均下跌。排名最高的香港大學，全球排第35位，按年跌4位；中文大學、科技大學及理工大學排名均下跌。排名機構分析，本港多間大學排名下降，主因是教學聲譽表現轉差影響。

今屆THE世界大學排名屬歷年最大規模，涉及108個國家及地區、共1,904間大學，比上屆多出105間。今屆排名繼續按5大範疇評分，但評分比例微調，評分指標增至18個，新增5個指標，包括屬「行業」範疇的「專利」指標（2%）；維持佔30%的「論文引用」範疇，則改名為「研究質素」，當中加入多項仔細指標，包括論文引用影響、研究強度及影響力等；原各佔30%的「教學」及「研究環境」範疇，則分別改佔29.5%及29%。

跟去年一樣，本港繼續有5間大學打入全球百大，港大微跌4位，由上屆第31位跌至第35位；中大及理大均急挫8位，中大由第45位跌至53位，理大則由第79位跌至第87位；科大則跌6位，由第58位至第64位；唯獨城大排名急升17位，由上屆首度打入全球百大，現再躍升至第82位；浸大亦由上屆第501至600位，上升至第300至350位。

近日有報道指8大內地教學人員比例於上學年首度超越本地教員，涉及國際師生指標的「國際視野」得分，港大跌1.9分至96.8分，科大跌2.2分至95.5分，理大跌1.3分至96.3分，浸大則跌0.2分至97.8分。

THE回應本報查詢指，本港排名下跌的4間大學，全部在教學聲譽、師生比例及國際合作3項指標表現略為下降，最主受到佔15%的教學聲譽下跌影響，至於師生比例及國際合作減少，估計受新冠疫情封關所致；又形容本港位於大灣區核心，亦是東西之間吸引國際人才和推動知識經濟的橋樑。

至於全球三甲，英國牛津大學穩佔榜首，美國史丹福大學攀升至第2位，美國麻省理工學院亦升至第3位。

港大回應指，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越；中大稱其在「研究質素」（97.6分）和「行業」（95.9分）兩個範疇均顯著上升，無論排行成績如何，大學將繼續專注開展卓越研究、教育與創新。科大則指排名升跌受不同因素影響，會作為參考。

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記者：馮琪雅