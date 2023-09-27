【DSE】蔡若蓮：內地試場優先考慮便利港人子弟　目的非將DSE搬到內地

▲ 蔡若蓮今（27日）結束教育界國慶訪京暨專業交流團行程返港前，在北京會見傳媒。（政府新聞處圖片）

兩間內地港人子弟學校已率先獲批成為明年中學文憑試（DSE）「與考學校」，包括深圳香港培僑書院龍華信義學校和廣州暨大港澳子弟學校。教育局局長蔡若蓮今日（27日）指，有關學校考生於大灣區原校應考，抑或來港應考，暫時仍需與相關部門溝通，並指內地試場安排最優先考慮，是為了方便在內地生活的港人子弟在內地就讀措施，稱目的並非將文憑試搬到內地應考，至於未來會否批准更多港人子弟學校成為與考學校，則須視乎廣東省教育廳評估。

蔡若蓮指，上述兩間學校的應屆文憑試考生數目相當有限，而且他們須符合港人子弟的身分，才可以作為學校考生，在技術上，她知悉考評局與廣東省教育考試院已作詳細研究，包括有關考試質素、護送試卷的保安問題，以及批改和監考準則，「們都要與香港的標準一致」。

被問到倘若考生須來港應考，蔡若蓮指過往已有考生跨境來港考試的經驗，學校亦會有適切安排，包括安排他們在香港過夜、住宿，或考試前稍早來到香港，局方不太擔心，加上現在疫情後復常，兩地交通非常便利。

至於未來會否批准更加多港人子弟學校保送學生應考文憑試？蔡若蓮說，這並非只是香港特區的決定，須視乎廣東省教育廳就在大灣區生活的港人子女的教育需要作出評估，兩地會繼續保持密切溝通。

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責任編輯：馮琪雅