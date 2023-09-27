【中毒個案】21歲女子大埔單位打肉毒桿菌　疑肉毒中毒入院

衞生署衞生防護中心今日（27日）正調查一宗在本地注射肉毒桿菌毒素後疑似肉毒中毒個案，並再次呼籲市民，注射肉毒桿菌毒素只應由註冊醫生處方和施行。



該名21歲女病人過往健康良好，自本月22日起出現頭暈、雙眼下垂、四肢乏力和呼吸困難。她於昨日（26日）因頭暈加劇和吞嚥困難到天水圍醫院急症室求診，並轉介至博愛醫院，今日（27日）入院。病人情況穩定。臨床診斷為懷疑醫源性肉毒中毒。



根據病人提供的資料，她曾於本月15日在大埔一私人處所於小腿接受肉毒桿菌毒素注射。當局正繼續調查。



衞生署發言人表示，注射肉毒桿菌毒素只應由本地註冊醫生施行，消費者應了解醫生的全名，並查閲香港醫務委員會註冊醫生名單，同時查詢其專業資格和相關資歷。



由於中毒病人的相關肌肉會受影響，而肉毒桿菌毒素亦可能擴散，影響注射部位以外的其他範圍，故病人有機會出現眼瞼下垂、重影或視力模糊、咀嚼困難、聲音沙啞，甚至在吞嚥、說話或呼吸等方面出現問題。這些徵狀可能在注射後數小時、數日或數星期出現。

衞生署呼籲市民，在注射肉毒桿菌毒素前，注意以下健康建議：

注射程序只應由本地註冊醫生施行；

注射前，先了解程序詳情、潛在風險和可能出現的併發症。徵詢醫生的意見，作知情的選擇；

如曾對肉毒桿菌毒素過敏，或擬注射部位有感染發炎，不應注射；

如獲美容服務提供者轉介至醫生施行程序，應要求以書面形式提供醫生全名，了解其專業資格和相關資歷；及

如出現感染病徵，如發燒或感不適，應立即求醫。

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責任編輯：吳雋妍