【玫瑰崗中學停辦】與會校友：集體轉校已是較佳方案　辦學團體應更廣泛諮詢持分者

▲ 玫瑰崗中學停辦風波持續，有家長不滿辦學團體提出集體轉校方案。（資料圖片）

玫瑰崗中學停辦風波持續，辦學團體道明會昨日（26日）表示，日前舉行「中學過渡委員會」首次會議上找到一個方案，內容是安排學生集體轉往港島區一間天主教學校，屬自願性質，據悉所提及的學校是位於薄扶林的余振強紀念第二中學。此方案旋即引起不少家長及教師不滿，有校友認同校方「溝通做得唔好」，認為校方有需要更廣泛諮詢家長及教師需要，但坦言多名舊生連日來努力也未能找到其他更佳方案，提倡各方繼續研究方案可行性。

道明會昨日回覆傳媒查詢時提及，上周五（22日）委員會會議上找到上述轉校方案，道明會亦正在跟其他學校商討探索更多選擇。惟事後有與會家長代表認為，道明會對外宣稱會上得出有關方案的說法存在誤導，強調該方案並未取得家長共識，強調大部分家長意願是安排子女留在原校就讀，倡教育局主動設立包括道明會及道爾頓兩個涉事辦學團體的工作小組，跟進學生善後安排。

本身是小學校長、與會玫瑰崗校友之一的徐區懿華表示，有關集體轉校方案，是道明會在上周五會上主動拋出3個方案之一，會上亦無作出決定，她亦引述有與會者問及是否必須於當日會議上作決定，道明會一方當時亦指若未能尋求共識，便可繼續探討。她認同道明會在溝通方面「做得唔好」，令外界「以為學校（辦學團體方面）決定哂」。

徐區懿華坦言，作為舊生面對殺校也會感到心痛，但她與一群舊生事發至今一直為師弟妹尋求更佳善後方案，她無奈道：「一班舊生暫時都搵唔到比呢個（集體轉校）更好嘅方案」。她強調自己身為小學校長也是以學生福祉考慮為先，認同道明會最新拋出的轉校方案，已經比原方案為佳，提及中三學生須在本學年完成高中選科，需要最為逼切，故希望各持分者不要「閂埋門」，

如無更好方案，最大受害者係學生。

另外，對於有家長提出繼續爭取學生原校畢業方案，徐區懿華指，若校方已放棄辦學權，按教育局一般要求，3年後便要停辦學校，即使最終能夠獲豁免原校讀足6年，她估計在第3、4年後，也會因為無新生入學，令學生人數愈來愈少，無法再舉辦班際活動等，「唔似一間學校」，故希望各方繼續尋求可行方案。

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記者：馮琪雅