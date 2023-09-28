【香港小姐】麥明詩透視高貴裝晒行頭　十優港姐轉戰教育界年賺逾百萬

▲ 十優港姐麥明詩（Louisa）「放閃」！

十優港姐麥明詩（Louisa）近年淡出娛圈，轉戰教育界迎接新挑戰，事業更上一層樓。

麥明詩最近於IG分享近照，一身華麗造型的她大晒身上鑽飾，行頭十分強勁！

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麥明詩「放閃」

麥明詩換上全黑透視裝現身，高貴得來帶點小性感，吸引不少網民派Like。

不過，焦點落在麥明詩身上的鑽飾上，鑽戒、耳環及手鏈都價值不菲，可見她誓要「閃」爆旁人。

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事業愛情兩得意

近年甚少有幕前演出的麥明詩已加入教育界，她早前宣布成為傳承教育擔任非執行董事職務。

有指，她除每年收取36萬元的董事袍金外，她旗下「老麥工作坊」與傳承教育訂立顧問協議，每年收100萬元。

事業發展如日方中，愛情路亦走得順利，雖然麥明詩一直未有跟盛勁為公開認愛，不過二人頻頻低調放閃，十分甜蜜！

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