  • 30°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 10:40
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】麥明詩透視高貴裝晒行頭　十優港姐轉戰教育界年賺逾百萬

娛樂 09:50 2023/09/28

分享：

分享：

熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

十優港姐麥明詩（Louisa）「放閃」！

十優港姐麥明詩（Louisa）近年淡出娛圈，轉戰教育界迎接新挑戰，事業更上一層樓。

麥明詩最近於IG分享近照，一身華麗造型的她大晒身上鑽飾，行頭十分強勁！

【香港小姐】麥明詩轉行身型無走樣　十優港姐穿一件頭騷弗爆身型

點擊圖片放大
+4
+3

麥明詩「放閃」

麥明詩換上全黑透視裝現身，高貴得來帶點小性感，吸引不少網民派Like。

不過，焦點落在麥明詩身上的鑽飾上，鑽戒、耳環及手鏈都價值不菲，可見她誓要「閃」爆旁人。

【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友

點擊圖片放大
+16
+15

事業愛情兩得意

近年甚少有幕前演出的麥明詩已加入教育界，她早前宣布成為傳承教育擔任非執行董事職務。

有指，她除每年收取36萬元的董事袍金外，她旗下「老麥工作坊」與傳承教育訂立顧問協議，每年收100萬元。

事業發展如日方中，愛情路亦走得順利，雖然麥明詩一直未有跟盛勁為公開認愛，不過二人頻頻低調放閃，十分甜蜜！

最新影片推介：炎明熹專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】炎明熹親揭兒時可怕經歷留陰影　Gigi錯過同輩玩樂時光：一定有犧牲

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友
18:56 2023/09/04
【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友
【十優港姐】麥明詩被媽媽「出賣」童年照　小時候髮型成亮點
18:11 2023/09/16
【十優港姐】麥明詩被媽媽「出賣」童年照　小時候髮型成亮點
【香港小姐】麥明詩轉行身型無走樣　十優港姐穿一件頭騷弗爆身型
18:39 2023/09/17
【香港小姐】麥明詩轉行身型無走樣　十優港姐穿一件頭騷弗爆身型

你可能感興趣

【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友
18:56 2023/09/04
【香港小姐】十優港姐麥明詩任上市公司當非執董　緋聞男友盛勁為搶閘賀女友
【十優港姐】麥明詩被媽媽「出賣」童年照　小時候髮型成亮點
18:11 2023/09/16
【十優港姐】麥明詩被媽媽「出賣」童年照　小時候髮型成亮點
【香港小姐】麥明詩轉行身型無走樣　十優港姐穿一件頭騷弗爆身型
18:39 2023/09/17
【香港小姐】麥明詩轉行身型無走樣　十優港姐穿一件頭騷弗爆身型
麥明詩 娛樂人物職業 香港小姐 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【你好，我的大夫】陳嘉慧認低調結婚　 男友爆身世與麥明詩有關係
【你好，我的大夫】陳嘉慧認低調結婚　 男友爆身世與麥明詩有關係
急症室最長等候時間（09月28日 時間08:05）
急症室最長等候時間（09月28日 時間08:05）