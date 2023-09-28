【招聘保母】媽媽急聘保母照顧4孩　要求擁碩士學位無社交帳戶時薪惹議

▲ 媽媽急聘保母照顧4名年幼子女，列出10大要求。（iStock圖片）

有父母會聘請保母照顧子女，最近美國就有一位媽媽急聘保母照顧4名年幼子女。不過，她列出了10大要求，包括擁有碩士學位、沒有社交帳戶等，卻開出不合理的薪金而受到批評。

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據英國《每日郵報》報道，來自美國的媽媽Tammy急需托兒服務，想聘請保母照顧她的4個孩子，他們分別2歲、3歲、5歲和7歲。於是她決定在當地刊登招聘資料，表示工作時間為周一至周五中午12時至下午6時，以及周末偶爾照顧，並列出了一些她心目中理想的要求。

據Tammy的招聘資料可見，她要求保母25歲以上，既擅長煮食，也熱愛打掃清潔。學歷要求方面，她要求對方最基本要擁有碩士學位，而且她要求︰

沒有社交媒體帳戶（我不希望孩子看到）……

▲ 媽媽要求保母擁有碩士學位、沒有社交帳戶等。（facebook圖片）

低薪令人難以置信

她提出保母不喝酒、不吸煙、不吸電子煙，還有身上沒紋身或任何穿洞。以上種種還未夠，她表示保母需要5份專業推薦信，亦要進行背景調查和藥物測試。她更註明保母需自行安排交通往返，同時還要幫她處理所有差事。

Tammy列出一系列高要求，當大家以為薪金應該不錯時，她指出周薪為200美元（約1,600港元），即時薪約7美元（約55港元）。如此低薪惹來網民怒轟，有網民表示，「你永遠找不到一個符合這些資格的人」、「Tammy自己有碩士學位嗎？」、「這種大膽令人難以置信」。

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責任編輯︰王明芳