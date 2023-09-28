【愛的靈藥】90後人妻晚期肺癌醫生斷言無得醫　丈夫不離不棄遍訪名醫救回愛妻

▲ 李娟在丈夫的堅持下逃出鬼門關。

「無論是順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你直到地老天長。」一對90後夫妻完美實現出結婚誓詞的承諾。内地一名90後人妻兩年前確診肺癌晚期，醫生聲言沒有手術機會，惟丈夫堅持不離不棄，幫忙妻子積極求醫，直至今年4月，妻子病情惡化，丈夫更明言「贏了我帶你回家，輸了下輩子再見」。幸好獲得網友推薦到南京醫院求診，兩夫妻最終以愛及堅持贏勝病魔，病情得到控制，可回家休養。

來自湖北的90後人妻李娟，與丈夫張俊杰婚後肓有兩名兒子，本來幸福美滿。兩年前一天，李感到全身無力、咳嗽、胸悶等徵狀，而且病情日漸嚴重，於是決定到醫院檢查。醫生檢查後坦言李患上晚期肺癌，並且已沒有手術的機會，只能靠化療及標靶蘗治療。

夫妻二人猶如晴天霹靂，惟想到家中老幼，兩人決意共同面對挑戰。他將自己所有積蓄拿來給妻子醫病，更辭掉工作一心一意陪伴在側照料。為了鼓勵妻子更於抖音開設帳號，將妻子抗癌的影片放上網，希望為妻子帶來更多勇氣和信心，同時鼓勵同路人堅持下去。

受著藥物副作用影響，李的體重由120斤大降至70斤，頭髮脫光，生活質素大不如前。可惜到了今年4月，李病情惡化，癌症已轉移至腦部，已沒什麼希望，只能靠藥物維持生命，最多只能生存多數月。

惟丈夫不言棄，找了多間醫院幫忙，最後在網友推薦下到了南京市胸科醫院求診，當天他在社交平台發文，絕望中聲言這是「最後一博」，並對妻子說「贏了我帶你回家，輸了下輩子再見」。幸好他們的堅持，帶來最甜蜜的回報，妻子手術成功，終脫離危險期。在9月中的影片上，兩夫妻終於可以回家，而李的體重已逐漸回升，亦恢復部分自理能力，期望新年可增至100斤。

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責任編輯︰王明芳

