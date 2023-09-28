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【JPEX風波】JPEX案再拘29歲梁姓美女網紅　曾與蕭若元拍片談加密幣被封「幣界女神」

娛樂 10:24 2023/09/28

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

JPEX案再拘3人，其中一名為29歲美女網紅「湘湘」。

虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，警方指截至昨日（9月27日）下午5時，警方共接獲2,407名受害人報案，當中涉及金額約14.99億元。

案件再有新進展，繼有「抽水王」之稱的林作及其他網紅被拘，警方過去一日再拘捕3人，當中包括29歲姓梁的網紅「湘湘」。

【JPEX風波】林作開記招表示樂觀面對事件　誓言要把幕後主腦繩之於法

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孖蕭若元拍片

「湘湘」英文名為Sheena Leung，是場外找換店（OTC）「UNICOIN」的駐場分析師，曾多次在網上宣傳JPEX，又指透過UNICOIN邀請碼註冊可享優惠，在加密幣界獲封「幣界女神」之稱。

她早前與時事評論員蕭若元為「謎米memehongkong」的YouTube頻道拍片大談加密貨幣，該片註有「UNICOIN」字眼，並提供二維碼予觀眾加入「加密貨幣新手教學群」，目前影片已被下架。

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狂派福利

其IG擁2.7萬人追蹤，作為「幣界女神」的湘湘不時大方派福利圖，除了有火辣水著相之外，還有不少打卡靚相兼自拍，一出post獲大批網民點讚畀like。查看其IG近三個帖文，未知是否因為擔心網民湧入留言，她將留言功能關閉。

湘湘有「幣界女神」之稱。（IG圖片）

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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