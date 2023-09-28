【JPEX風波】JPEX案再拘29歲梁姓美女網紅 曾與蕭若元拍片談加密幣被封「幣界女神」
娛樂 10:24 2023/09/28
虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，警方指截至昨日（9月27日）下午5時，警方共接獲2,407名受害人報案，當中涉及金額約14.99億元。
案件再有新進展，繼有「抽水王」之稱的林作及其他網紅被拘，警方過去一日再拘捕3人，當中包括29歲姓梁的網紅「湘湘」。
【JPEX風波】林作開記招表示樂觀面對事件 誓言要把幕後主腦繩之於法
最新影片推介：炎明熹專訪
孖蕭若元拍片
「湘湘」英文名為Sheena Leung，是場外找換店（OTC）「UNICOIN」的駐場分析師，曾多次在網上宣傳JPEX，又指透過UNICOIN邀請碼註冊可享優惠，在加密幣界獲封「幣界女神」之稱。
她早前與時事評論員蕭若元為「謎米memehongkong」的YouTube頻道拍片大談加密貨幣，該片註有「UNICOIN」字眼，並提供二維碼予觀眾加入「加密貨幣新手教學群」，目前影片已被下架。
▼點擊圖片放大
+9
+8
狂派福利
其IG擁2.7萬人追蹤，作為「幣界女神」的湘湘不時大方派福利圖，除了有火辣水著相之外，還有不少打卡靚相兼自拍，一出post獲大批網民點讚畀like。查看其IG近三個帖文，未知是否因為擔心網民湧入留言，她將留言功能關閉。
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動