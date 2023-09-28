【食用安全】港女茶飲店外賣14杯飲品11杯變質發酸　負責人離譜回覆惹眾怒

▲ 港女茶飲店外賣14杯飲品，11杯變質發酸求退款，負責人離譜回覆惹眾怒。

好離譜！日前，一名港女在尖沙咀一間茶飲店外賣14杯飲品，怎料其中11杯飲品發酸變質。事主要求店舖負責人退款，卻遭對方超離譜回覆，令她感到受辱。

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事主在9月14日晚上9點半於Facebook群組「香港珍珠奶茶關注組」發帖，控訴恐怖受辱經歷。她表示，當日在尖沙咀一間標榜注重健康、使用自家製植物奶的茶飲店，外賣了14杯飲品。飲品到達後，事主一行人卻飲到有輕微至嚴重的酸味，試多幾口更確定味道有異。最後，她們決定致電茶飲店，請負責人退款全單費用。

負責人超離譜回應引衆怒

事主表示，店舖負責人一接通電話便態度惡劣，直言自家產品開賣以來，從未試過奶的品質出問題，其他分店也沒發生過這種事。而最離譜的是，負責人竟自爆店舖雪櫃故障，令品質變質，卻又强調無過期，堅拒認錯：

我呀，要特登返嚟尖沙咀睇吓發生咩事，我啲奶都無問題，係個雪櫃壞咗，所以啲奶先變壞，無過期架！

在聽到負責人自爆店舖雪櫃故障後，事主一行人即時不論飲品是否含奶，都不敢再飲。然而此時負責人仍理直氣壯稱，店内的奶品無過期，是雪櫃故障的錯；無論事主如何强調有11杯飲品發酸，負責人仍鬼打牆堅持「有事嘅得3杯！其他一律無問題！」

不但如此，事主在表示希望退款後，負責人只願意給$200作為賠償。從事主提供的外賣單據可見，該茶飲店飲品收費昂貴，最貴的一杯飲品竟要價$75；而事主共下單了14杯，明顯$200不足以賠償。但負責人再「暗串」：「本來想俾多兩張$50現金券你，不過無晒」，態度非常囂張，令事主瞬間感覺受辱。

最後，事主一行人決定報案食環署跟進，坦言怒氣仍難以下嚥：

整個過程，一句「唔好意思/抱歉/對唔住」都無出現過…由始至終我哋無要求佢作咩額外賠償，只求退返整張單嘅錢…最後竟然俾二百蚊當塞住我哋把口，真心氣難下囉！！！

網民震驚：黑店！

事主的遭遇引起大批網民關注，留言區大多評論，斥責涉事茶飲店負責人不可理喻，回應更是自相矛盾。另外，帖文還引來一眾曾中伏的苦主，紛紛留言指該品牌產品近來都有變質問題，有人更在飲用後「又屙又嘔」，狠批是「黑店」。

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奶品放室溫細菌量激增可致腸胃炎

THEi食品與健康科學學系講師文嘉敏博士曾接受TOPick訪問時表示，奶類相對容易變壞，如放置太長時間，奶蛋白質會凝結，變成一塊塊。當含有奶類的飲品開始凝固，或變得濃稠，表面產生如黏液的物質，就代表可能變壞，不適合飲用。至於茶類則較不易變壞，但放置太久，表面可能會出現霉菌。

同時文博士强調，飲品若無冷藏，長時間放在4至60度的環境中，細菌容易滋生，尤其是含有忌廉、奶蓋的飲品，因脂肪含量高，容易變質，即使細菌量未達到危險的水平，但很大機會已經達到衛生品質的臨界點，不再適合飲用。

另外，本港急症專科馮顯達醫生曾接受TOPick訪問表示，食物擱置在高溫中易滋生細菌，一般來說，放置在室溫中1至2個小時以上已屬高危。而奶類更是人感染「沙門氏菌」主要源頭之一，可觸發的疾病一般是腸胃炎；較嚴重者更可能會因細菌經腸胃進入身體其他部位，引致出現關節炎、腦膜炎等病症。

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責任編輯：羅嘉欣