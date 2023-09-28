【水果禁忌】沙田柚與藥物相沖加劇副作用　營養師：嚴重可引致腎衰竭

▲ 營養師表示，柚子中的呋喃香豆素（Furanocoumarin）抑制小腸和肝臟中的代謝酵素，從而阻礙這些藥物的代謝，造成體內濃度升高，加劇了藥物的副作用。（iStock圖片）

Rebecca夥同她媽媽來覆磅，一坐下來便忍不住要勸諫患有慢性病的媽媽，別因過節貪吃沙田柚。

「上次覆診，醫生不是千叮萬囑你別吃沙田柚嗎？即使過節也要遵守啊！」Rebecca說。

「中秋節見到超市的沙田柚買兩個有特價，忍不住買了。」她媽媽靦覥地說。

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為了讓Rebecca媽媽更清楚箇中危險，我詳細向她解釋：「好幾款常見的血壓藥，例如Amlodipine、Felodipine、Lacidipine、Lercanidipine、Nicardipine、Nifedipine、Nimodipine、Verapamil等；膽固醇藥，如Simvastatin、Atorvastatin、Lovastatin，都會被柚子中的呋喃香豆素（Furanocoumarin）抑制小腸和肝臟中的代謝酵素，從而阻礙這些藥物的代謝，造成體內濃度升高，加劇了藥物的副作用，例如正在吃Amlodipine降血壓藥，便會使患者有嚴重頭暈、頭痛、血壓過低，甚至造成肝臟和肌肉破壞，嚴重可引致腎衰竭。」

吃水果也要注意分量

Rebecca媽媽聽罷，伸伸舌頭說道︰「原來會那麼嚴重，知道了，下次不敢吃了。」

「除以上藥物外，一些抗凝血藥、心律不整藥和免疫抑制劑等，都不能與柚子類同食，免得出現嚴重副作用，記住服用藥物前要先諮詢醫生，並記下要點。」我再提醒她。

▲ 營養師黃雅婷表示，平時餐前或餐後吃一至兩份當造水果，但必須注意分量。（iStock圖片）

「那麼，我可以吃哪些水果？」她媽媽問道。

「雖然不能吃柚子，也可以於平時餐前或餐後吃一至兩份當造水果，例如一個梨、一至兩小個楊桃、一個水蜜桃、三至六粒提子、一個蘋果。至於糖尿病患者，則必須謹記註冊營養師或醫生吩咐其食用分量和時間。」

撰文：黃雅婷（尚營坊註冊營養師）