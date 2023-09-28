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【Valentino】盧瀚霆+林柏宏+李聖經型格演繹　Black Tie系列黑白配解放男女定型

休閒消費 11:18 2023/09/28

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

Valentino剛上架的Black Tie系列，為增聲勢還找來Anson Lo、台灣林柏宏、韓國李聖經造勢。

最近有關於Valentino的消息不絕於耳，除了每季的時裝外，最熱熾的話題自然是品牌的母公司卡塔爾Mayhoola集團以17億歐元，但對消費者來說品牌出自哪間公司並不重要，最重要的還是新衣漂亮與否，就好像Valentino剛上架的Black Tie系列，為增聲勢還找來Anson Lo和來自台灣的林柏宏造勢。

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早前Valentino的母公司卡塔爾Mayhoola集團以17億歐元將品牌的30%股份售給另一奢侈品開雲集團（Kering Group），雖然最大的話事權仍然落在卡塔爾王室手上。

但原來協議內容還包括開雲集團可以在5年內、亦即是2028年前將Valentino 所有股份收歸旗下，背後的潛台詞是Mayhoola集團日後極有可能是開雲集團的最大股東，可見高級奢侈品行業瞬息萬變，開雲對LVMH集團亦步步緊迫。

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言歸正傳，雖然天氣還是非常炎熱，但秋裝已經登陸各大店舖，Valentino今個秋冬就以Black Tie為題，品牌的創作總監Pierpaolo Piccioli借用Black Tie的外形，從而引申到文化特色被徹底顛覆，它不再是一個男性權力象徵，也不再是正統刻板標誌。巧妙利用人們對領帶先入為主的觀念，打破刻板印象。

Pierpaolo認為領帶被解開，不再拘泥於原有佩戴模樣，在日裝和晚裝之間自由切換，衫和領帶融合，在不同設計巧思的點綴下，日常生活中可自由搭配長裙或短裙，男女皆宜，不被定型，亦是這年頭各大時裝品牌主張的衣服沒有性別男女可穿的路線。

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當然，最不可缺少的是為品牌奠下鴻圖大業的Rockstud鉚釘系列（2010年首次推出），再次成為重點，穿梭於手袋和鞋履上，叫大家懂得這一個Valentino招牌式的設計經得時間考驗，「過季」和「outdate」並適用於Rockstud系列身上。

產品查詢：2523 8035

記者：何偉雄

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