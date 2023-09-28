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【月經困擾】經血量不多但到處亂流　女生實測3個月衞生巾1貼法不外漏

保健美顏 12:29 2023/09/28

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

經血量不多但到處亂流，女生實測3個月衞生巾1貼法不外漏。

月經為女性帶來諸多不便，經血常到處亂流，更是其中一大困擾。近日，台灣有女網民發文分享，發現衛生巾1種貼法不再會使經血外漏。帖文發出後掀起網民討論，紛紛分享不同防止經血外漏的方法。

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有女網民22日在Dcard討論區以「有女孩衛生棉這樣貼的嗎？」為題發文，表示自己的經血量不多，惟無論用幾厘米長的衛生巾，有時都還是會到處亂流，

明明白的地方還很多，它還是可以流出去（我真心不理解）。

她指，經血會在前面的位置流得更多，「後面都貼到腰了還是會出去，猜測是太不貼合屁股了」。直至某一天，樓主心血來潮將衛生巾倒著用，將原本對上屁股位置的那一面改成貼到前面的位置。她表示，目前實測了3個月，「都沒有再流出去過」，同時也好奇有沒有人用同樣的方法貼，遂發文向其他女生請教如何貼衛生巾。

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帖文發出後引起大量網民的熱議，不少網民大讚樓主的貼法，「我很早就發現這個秘密了」、「這個方法以前工作的時候，有一個大姐這樣教過，她說我們久站的話反過來貼比較不會漏，果然」。

亦有其他網民分享不同的防止經血外漏的方法：「如果是睡覺的時候，建議你可以在屁股溝塞一張衛生紙，摺成長方形就可以了，很有效，就比較不會一直往後流出去」、「我以前用衛生棉的時候，經血也是一直往前流，常常衛生棉前半段已經吸飽了，但後面都沒什麼血」、「我量多的時候都會安睡褲上貼衛生棉替換」。

更多網民留言請看：

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責任編輯：羅嘉欣

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