【明星豪宅】蔡潔為愛貓慶生令香閨曝光　Jacky捱過戶口雙位數成TVB上位花旦

▲ 蔡潔香閨曝光！

現年34歲的蔡潔（Jacky），繼去年劇集《法證先鋒V》後，早前再憑劇集《一舞傾城》演歡場頭牌Monica大獲好評。

Jacky曾在節目《星光路上》中提到自己「搬咗一個好啲嘅地方」，而她所指的是被稱為「星級屋苑」、價值千萬元的九龍豪宅郝德傑山。

【寵物情緣】蔡潔曾因喪貓自責多年 克服心魔再做貓奴：要做個好媽媽

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

蔡潔香閨曝光

來港發展近10年的Jacky，她曾在訪問中直認戶口曾經剩餘數十元，現時則進駐千萬豪宅，成為圈中小富婆。

早前，Jacky與好友在其家為愛貓「豬仔」慶生，同時令豪宅內景曝光！

從Jacky分享的相片中所見，其家中設計簡約，並設有大露台、落地玻璃，景觀相當開揚，而Jacky與豬仔過往不時在家中拍照留念，充滿溫馨感呢！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

墨爾本華姐「七料冠軍」

而不時被指與TVB花旦李佳芯（Ali）「撞樣」的Jacky，同樣屬氣質美女，更是選美冠軍級人馬。

在2012年，她赴墨爾本修讀碩士期間，參選當地華姐破紀錄摘下七料冠軍，但於翌年代表澳洲來港競逐選國際中華小姐鎩羽而歸甚至三甲不入。

蔡潔大方地回憶說：「最初到外國甚麼都想試，比賽心情很輕鬆，但一來香港全程很緊張，瘦到得40公斤根本唔靚。先是有報章送我一個C1形容我『華姐愛夜蒲』，其實我只是和朋友飲嘢再放上網，怎料被人放大。」

最新影片推介：炎明熹專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R