【中秋天氣】天文台料中秋節有驟雨　有機會於雲隙間賞月

▲ 天文台料中秋節有驟雨，有機會於雲隙間賞月。（資料圖片）

明日（29日）便是中秋節，不少市民都關心明晚能否觀賞明月。天文台預料中秋節有幾陣驟雨，但日間有陽光，晚上市民有機會在雲隙間看見月亮。

天文台表示，從昨日（27日）的衛星雲圖看到，雲團主要影響海南島一帶，而廣東沿岸天色大致良好。但根據最新天氣預測，現時位於南海東北部與高空擾動相關的對流雲團會逐漸西移，並會在未來一兩日為南海北部至廣東沿岸帶來驟雨。

▲ 9月27日上午8時的衛星雲圖。

天文台展望，預料中秋節有幾陣驟雨，但日間有陽光，晚上有機會在雲隙間看見月亮。中秋節翌日（星期六）及國慶日（星期日）主要受高空反氣旋影響，雖有一兩陣驟雨，但天氣大致良好。

周末期間至下周初華南地區天色較為明朗。同時，位於南海中部的廣闊低壓區會為該區帶來不穩定天氣。東北季候風會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大。

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記者：黃穎津