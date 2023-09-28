【亞視一姐】薛影儀遭無限期停工　亞視發聲明譴責：背棄公司和經理人對她的栽培

▲ 阿儀停工！

亞視一姐薛影儀近日與黃榕過從甚密，更被指因遭黃榕帶壞而激怒公司遭雪藏，甚至與經理人林寶玉關係轉差。近日阿儀在社交網發長文罵爆林寶玉，甚至直斥對方「好X街」 ，並狂數林寶玉，引起網上關注！

【亞視一姐】薛影儀公開亞視不喜歡黃榕真相 發文罵爆經理人林寶玉

阿儀被公司「雪藏」

今日（9月28日）有報道指阿儀的行為令公司不滿，故抽起對方所有工作，包括最近往台灣宣傳選秀節目《心動女孩》。

自知被掟入「雪櫃」的阿儀在發爛渣前曾於亞姐飯局上向好姊妹狂呻，當面怒斥林寶玉：「佢有咩活動都唔帶我去，取消咗我啲工作，唔畀我做。」

今日AMM發聲明澄清對於阿儀在網上言論，不代表公司立場，又指對方在公司不知情況下，私自發自己和公司無關活動的照片，影響公司形象，並未有反省，更對經理人林寶玉的私人攻擊，此等行為背棄公司對她的細心栽培和期望，因此決定會無限期暫停為阿儀計畫接下來的工作和投資。

聲明如下︰

對於AMM藝人薛影儀（阿儀）今日在IG 發出的言論，本公司要澄清與公司毫無關係也不代表公司立場。 事發起源于數月前，阿儀在毀約和公司不知情的情況下，擅自盜取公設立社交平台IG帳號，私自發自己和公司無關活動的照片，影響公司形象，令公司帶來損失，也無故缺席公司安排的工作，因此被公司暫停所有活動。 對於阿儀不但不好好反省而是對經理人林寶玉的私人攻擊，本公司嚴重看待和給于最大的譴責。無論是在某人的慫恿下，或純屬她個人行為，她的行動都已經完全越界，也背棄了公司和經理人多年來對她的細心栽培和期望。 由此，本公司會無限期暫停為阿儀計畫接下來的工作和投資，也保留會對她採取的一切紀律和法律行動。

2023年9月27日



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