【美食之旅】My Melody聯乘港式米線品牌　開啟粉幻美食之旅

以可愛見稱的My Melody深受少女歡迎，今個秋天將進軍飲食界，與港式米線品牌合作，聯手炮製地道的「米線陣xMy Melody粉紅櫻花

蝦の味」美食企劃，推出期間限定「櫻花蝦招牌番茄湯」系列以及一系列飲品。為隆重其事，金鐘及旺角分店將分身成「My Melody聯乘旗艦店」，粉紅身影將佔據店內不同角落，打卡感滿分。不妨在這個秋天，一起開啟粉幻的美味旅程。

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今次My Melody首度與米線陣合作，聯手炮製「米線陣xMy Melody粉紅櫻花蝦の味」美食企劃，呈現餐桌上的粉紅潮流！作為全港首間與My Melody合作的米線連鎖店品牌，今次以代表品牌的綠色及象徵米線的流暢線條為主軸，首創出期間限定的綠眼睛My Melody，並讓這份驚喜展現在美食、特飲及精品上，帶來獨有的視覺和味覺享受，俘虜一眾少女心！

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為配合My Melody的可愛形象，推出 4款櫻花蝦主題美食，以「櫻花蝦招牌番茄湯」米線為主打，櫻花蝦的馥郁鮮香結合自家熬製的招牌番茄湯底，定能讓你味蕾升天；「櫻花蝦冷麵撈撈」及「櫻花蝦照燒汁脆炸豆腐磚」，無論是追求清涼爽口，還是香脆口感，都一一得以滿足。

另有多款以My Melody為靈感創作的飲品，在金鐘和旺角的「My Melody聯乘旗艦店」更獨家提供印有「My Melody」意式泡沫咖啡，幸福指數即時飆升。

是次美食企劃推出4款My Melody聯乘限定精品，包括麵碗、櫻花碟、長形碟和掛碗公仔，造型精緻可愛，為餐桌塗上一抹心動粉彩！凡於指定分店惠顧MY MELDOY美食滿80元，即可獲贈限定的My Melody A4文件夾乙個，數量有限，送完即止。

是次米線陣的金鐘及旺角兩大分店化身為「My Melody粉紅櫻花蝦の味」聯乘旗艦店，可愛教主佔據店內不同角落，從餐桌、點餐機以至燈罩均能看到粉紅蹤影，牆身更別換上不同設計的背景圖案，處處都是打卡位！而My Melody公仔將進駐金鐘店門口位置恭候，輪候中的粉絲們可「相機為快」，開啟這趟粉幻的美味旅程！

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責任編輯︰陳珈希