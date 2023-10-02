【父愛如山】患末期肺癌憂無法陪4歲女兒長大 34歲爸爸拍片記錄抗癌期望女兒理解

父愛偉大！越南一名患上末期肺癌的父親，他在抗癌期間將自己的治療過程拍成短片記錄下來，並上載到網路平台抖音，希望4歲女兒長大後，能理解他抗病的心路歷程︰「給我親愛的女兒，方便你以後複習，2023年的癌症仍然是一種無法治癒的疾病。」影片獲數十萬的按讚與分享，網友紛紛為他加油，鼓勵他勇敢抗癌。

為妻女決定接受療程

今年34歲的范先生居住在越南高平省高平市，他2022年2月突然感胸痛、背痛，到醫院檢查後發現患上末期肺癌。范先生得悉後十分害怕︰「我還年輕，還有老婆和3歲的女兒」，想到女細老婆嫩，還有責任未完，他穩定情緒後便決定為家人努力積極接受治療，連范太也為丈夫感到自豪︰「在丈夫癌症治療的漫長歲月裡，他一直努力成為妻子和孩子的堅強後盾」，她將繼續陪伴丈夫完成治癌之旅。

抗癌治療是痛苦而艱辛的，為了讓女兒長大後能夠理解他的處境，他拍下對抗病魔的影片，范先生在影片中哽咽，留下對女兒的一字一淚︰「如果以後爸爸不在了，你可以上網再看一次這個片段」、「生活是艱難的，我們必須自己努力克服它。」影片感動不少網友，短時間得到數十萬的按讚與分享，罹患相同疾病的病友們也在網路上鼓勵他前行。

面對副作用也沒放棄

目前范先生的癌細胞已經擴散到背部椎骨、頸部和頸部淋巴結，但他每天依然持續鍛鍊、更新社群、紀錄自己的心路歷程。河內腫瘤醫院內科副主任阮醫生也稱讚范先生在治療過程中很遵守治療方案，面對副作用的折磨，也沒有輕易放棄。

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