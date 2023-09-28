【中風危機】女大生突中風揭心臟1問題出事　醫生警告：1類偏頭痛患者高危【附中風先兆】

▲ 台灣一名20歲女大學生突然出現中風症狀，緊急送院進行各種檢查後終發現是由先天性的心臟問題引起。

中風並非中老年人獨有問題，台灣一名20歲女大學生突然出現右側肢體無力、口齒不清等症狀，初步檢查腦部並無出血，然而情況卻反覆惡化，甚至出現顏面神經麻痺。經進一步檢查後，才發現其心臟的卵圓孔因先天性原因未有閉合，結果導致腦血管阻塞，造成中風。

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根據《健康2.0》報道，台灣中山醫大附醫兒童心臟科主任郭業文日前分享病例，指該名女大生在校內出現突發性中風症狀後，被緊急送往附近醫院搶救。不過經初步腦部斷層掃描（CT Scan）檢查後發現並無腦出血，之後醫院再為女生進行腦部磁力共振造影檢查，才發現她的基底核左側出現腦梗塞。

女生隨即被轉送至中山醫學大學附設醫院，進行一系列神經學檢查、胸前及經食道心臟超聲波檢查等，但仍未能找出病灶。最後她到兒童心臟科會診，並獲安排進行微創心導管檢查，才發現腦中風是由「開放性卵圓孔型心房中膈缺損」所引起。

到底心臟問題為何會引致中風？郭業文就解釋，一般人得卵圓孔會在出生1至2年後自然閉合，不過約有25%的成人卵圓孔在長大後並未閉合，以致靜脈血栓經過左心室進入主動脈，阻塞腦血管，從而造成中風，屬「隱源性腦中風」的一種。

他又指出，過往曾有文獻顯示，偏頭痛患者患上開放性卵圓孔的風險較高，尤其是發作前5至20分鐘內出現以下5種症狀的「預兆性偏頭痛」患者，患有開放性卵圓孔的機率甚至高達40%至60%：

暈眩

耳鳴

看到亮點或閃光

手腳刺痛麻木

口齒不清等

郭業文表示，若單靠傳統藥物治療開放性卵圓孔，患者將有4%至10%的機率再中風；但若經由微創心導管將卵圓孔關閉，則可減少97%以上再中風的風險。他指，目前修補卵圓孔的手術已無需開胸鋸骨，只需透過微創心導管置放「卵圓孔關閉器」便能治療，亦不用全身麻醉，不過術後需要再服用6個月的抗凝血藥物。

小中風後應立即求醫

中風可分為兩大類，即「缺血性中風」和「出血性中風」，亦俗稱「塞血管」和「爆血管」。缺血性中風的徵狀為半邊身乏力、麻痺、步伐不協調或語言障礙等；出血性中風則通常來得又急又嚴重，因出血可導致腦內積聚血塊，擠壓腦部，令顱內壓力上升，進而引致嚴重頭痛、嘔吐、神志不清甚至昏迷等情況。

中風難以預測，發生得快，若真要說到中風先兆，小中風便是暫時較能作為預兆的一個情況。因為醫學文獻指出，若發生了小中風卻未有理會，大約一成的病人會在一個月內出現大中風，其中更高達一半人會在7日內發生。

四字口訣判斷中風先兆

香港腦科學會委員盛斌醫生曾受訪指出，現時每4至5名中風人士中就有一人曾試過小中風，坊間俗稱的小中風，醫學稱為「短暫性腦缺血發作」，主要病徵包括臉部不對稱、說話含糊不清，肢體活動能力驟降（偏癱）等。而小中風徵狀於24小時內完全康復，快則在病發後1小時內已消失，由於徵狀持續的時間很短，有機會被患者忽略。

點擊下圖睇「四字口訣」判斷中風先兆：













醫生表示，不同病人有不同的徵狀，可以是4個先兆同時出現，或只得一、兩樣；徵狀可漸進式或一次過發生。有些中風由創傷造成，一些患者的結締組織較容易受損，輕微受創也可形成動脈剝離而中風，有醫學文獻記載，感冒大力咳嗽、劇烈運動、甚至睡歪頸都可能引發動脈剝離中風。

5招減低中風風險

由於中風的主要成因是吸煙、血壓高和血管硬化，因此市民如要減低中風的風險，應留意日常生活習慣，避免血管硬化：

戒除煙酒

作息定時，保持心境平和，加上適當有恆的運動

注意均衡飲食，不要吃太多肥膩或甜的食品；避免過胖

血內膽固醇過高者節制飲食或接受治療

高血壓、糖尿病患者要定期接受檢查和治療

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責任編輯：羅嘉欣