【網絡熱話】救護車閃燈響號趕救人　寶馬拒讓路彈出彈入惹公憤

▲ 救護車閃燈響號趕救人，寶馬拒讓路彈出彈入惹公憤。

救人一命勝造七級浮屠！但日前網上卻瘋傳一段短片，竟見一輛寶馬私家車的司機，為了泊車阻礙救護車前行，儘管救護車警號聲不斷響起，但司機絲毫沒有禮讓，反而繼續施施然地泊車，令救護車只好停下等待至少30秒。影片曝光後瞬即成熱議，不少網民力斥司機行為非常自私，妄顧人命。

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日前Facebook群組「車cam L（香港群組）」有一段30秒的影片被上載，影片未有交代事發正式時間，惟涉事地點為佐敦廟街近柯士甸道交界。片中，一架閃著藍燈，響起警號的救護車於趕往救援的路上，竟於前方遇上一輛正在泊位中的寶馬私家車。更要命的是，司機除了泊車速度緩慢，泊車過程亦不順利，多次駛前、後退、扭軚，至少用「6手軚」才成功泊入車位，以片長計算，估計至少阻礙救護車30秒。

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影片曝光後，瞬即成熱議，不少人力罵寶馬司機行為自私，「見到咁嘅情況就唔好再泊啦！」、「等佢泊完車，有救都變冇救」、「見有救護車係後面好心就讓路啦！」；有網民則笑道「有錢只可以買靚車，但買唔到技術」、「呢個自尊心好強，泊到忘我境界」。

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根據《道路交通(交通管制)規例》第374G章第46條規定，在道路上的車輛的司機須讓路或採取一切可能的行動讓路給任何正在響鐘、發出警報聲響、鳴鑼或發出閃光警標的警車、消防服務車或消防裝置、救護車或海關服務的車輛。此外，運輸署亦有指引表示，在緊急情況下，救護車、 消防車、警車及其他獲授權機構的車輛，會使用雙音響號及警號，或閃動白色、紅色或藍色的燈號，向其他道路使用者示意其正在駛近及需要優先使用道路。遇上此情況，必須讓路。

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責任編輯：羅嘉欣