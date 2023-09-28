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【餅印母女】日本Cosplayer晒母女照　網友驚嘆相似度高似「複製人」

育兒經 17:47 2023/09/28

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

日本一名新手媽媽Cosplayer晒母女對比照，網友驚嘆相似度高似「複製人」。

日本一對餅印母女近日引起網民熱論。有網民轉載了日本一名新手媽媽分享自己抱着兒子、以及媽媽年輕時抱着年幼自己的相，兩母女無論樣子、神態、抱B角度及衣着打扮都十分相似，令不少網民驚嘆「遺傳基因強大」。

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該名新手媽媽在Twitter帳戶分享了一張母女抱B對照圖，之後被人轉發到Facebook帳戶，並寫道︰「日本一名女網民分享自己同兒子vs媽媽抱住年幼自己嘅相，睇完有莫名嘅觸動呀……」該名網民更在相片中加上「遺傳基因強大」、「連影相角度、神情都完全吻合」、「母女二人共用一個樣」的字眼。

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網友笑稱似複製人

由於這兩母女的樣貌太相似，令網民感到驚訝並紛紛留言道︰「根本同一個人差幾個月吧…」、「複製人嗎」、「感覺像是同一人……連嬰兒的樣子也很像」、「同一個模印出嚟咁」，更有網民調侃兩代父親︰「爸爸表示，呢度冇我嘅事」、「都有兩粒癦是爸爸遺傳的」等。

據知這名與母親似足九成的女子，是一名Cosplay愛好者，她以「日向 もみじ（日向紅葉）」在Twitter開帳戶，更不時將她的百變Cosplay靚相公諸同好，十分型格。

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