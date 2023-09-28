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【MIRROR】MIRROR成軍5周年辦MIRO見面會　鏡粉不滿非採取實名制：又益黃牛黨

娛樂 12:12 2023/09/28

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

MIRROR將於11月1日在迪士尼樂園舉辦MIRO專屬見面會。

男團MIRROR去年7月因紅館演唱會發生嚴重事故，餘下8場演出被取消。今年5月，所屬公司MakerVille宣布將於明年1月復辦演唱會，由紅館改為在亞洲博覽館舉行。

復辦演唱會之前，12子將於11月先與MIRO（官方歌迷會）來個主題樂園8小時見面會，對於這個重大喜訊，不少「鏡粉」大感興奮，同時引來粉絲不滿：「又益黃牛黨。」

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適逢MIRROR今年成軍5周年，官方昨日（9月27日）宣布將於11月1日在迪士尼樂園舉辦MIRO專屬《MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet》，預計容納約12000人，由上午10時半至晚上8時，玩足8小時。

屆時12子將在城堡舉行Mini Concert，亦有巡遊派對，與鏡粉一同慶祝這個大日子。部分完成任預的粉絲，可以跟MIRROR成員一起玩機動遊戲及合照。

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大呻安排不完善

MIRO舉行專屬見面會消息，對於大部分鏡粉絕對是天大喜訊，急不及待等開賣搶飛，希望與偶像近距離接觸。

今次見面會派對門票為1680元，比演唱會門票還要貴，有部分鏡粉早已「看透世事」，並鬧爆：「又益黃牛黨」、「貴公司未開賣，可以睇吓班牛收緊幾千蚊做代購」，認為若有心慶祝出道5周年，應該採取實名制購票形式。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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