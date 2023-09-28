【食不安心】港男食快餐驚見生猛曱甴　網民：炒菜附送刺身？

▲ 港男食快餐驚見生猛曱甴。

外出用膳最注重食物衛生。近日有港男於社交平台發文，指在快餐店用膳時，竟發現一隻生猛曱甴，令他大感崩潰，並留下心理陰影。

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事主於Facebook群組發文，指日前陪同母親於青衣城一間連鎖快餐店用膳，吃畢卻發現餐碟上有一隻曱甴，「仲要係生嘅」。從事主上傳的影片可見，曱甴「六腳朝天」躺在餐碟上，不停抖動。

事主透露，已就事件向店方及食環署投訴，又表示「以後都唔會再食」。

18歲人仔第一次撞到咁嘅事，已有心理陰影。

▲ 港男食快餐驚見生猛曱甴。（Facebook群組「飲食黑店大全」圖片）

帖文引起網民熱議，不少人都笑言「好新鮮」、「加料，豐富蛋白質」、「炒菜附送刺身？」，亦有網民猜測，「未死，可能煮完先入去偷食」、「好明顯是佢唔小心跌落碟嘢度」

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責任編輯：羅嘉欣