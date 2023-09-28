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【環保行動】交回嬰幼兒奶粉罐到指定地點　可獲贈HKTVmall電子優惠碼【內附連結】

休閒消費 11:44 2023/09/28

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

美贊臣再次推出大受家長歡迎的「罐」蓋新生嬰幼兒奶粉罐環保收集計劃，與各界一同繼續為環保出力。美贊臣與24小時網上購物商場HKTVmall及世界綠色組織合作，於2023年10月3日至2024年1月7日推行收集計劃。

是次計劃之收集站更增至超過50間，並覆蓋全港18區，讓家長和孩子參與收集行動變得更便利，家長亦可於實踐環保生活的同時，獲享指定配方奶粉及個人護理及清潔用品購物之優惠碼。

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市民可於活動期間逢星期二、四及日，下午12時至4時，把已洗淨的嬰幼兒奶粉罐交到全港52間指定HKTVmall O2O門市收集站。不論奶粉罐的所屬牌子，都可獲贈HKTVmall電子優惠碼，於美贊臣官方旗艦店及滴露、碧蓮、Lysol、亮碟、護麗與瑕辟旗艦店購買指定產品即可享有折扣優惠。數量有限，送完即止。

覆蓋全港18區的多間收集站更方便家長輕鬆進行回收，與小朋友結伴為更美好的未來踏出一步。

「罐」蓋新生嬰幼兒奶粉罐環保收集計劃

日期：2023年10月3日至2024年1月7日（逢星期二、四及日）
時間：下午12時至4時
地點：全港52間指定HKTVmall O2O門市收集站

編輯：葉翠華

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