【工業意外】港珠澳大橋工程釀兩死　法籍工程師被控誤殺准保釋明年1月再訊

▲ 港珠澳大橋工程釀兩死，法籍工程師被控誤殺准保釋明年1月再訊。

2017年3月29日，港珠澳大橋橋底地盤一個臨時工作台突然倒塌，造成2名工人死亡，3人受傷。39歲法籍工程師疑與事件有關，事隔6年後昨（27日）入境本港時被捕，被控1項誤殺罪，今（28日）被解往沙田裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，押後至明年1月3日再訊，以待警方進一步調查，被告准以10萬元保釋候訊，其間不准離港。

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法籍被告Brouillet Remi Pierre（39歲），報稱工程師，被控於2017年3月29日，在港珠澳大橋香港接線-香港特別行政區邊界至觀景山段非法殺死Gurung Anel及Onwuka Okomba Onwuka Uka。

控方表示，警方需時調查，申請押後案件3個月至2024年1月3日再訊，獲裁判官批准。控方不反對被告保釋，被告准以10萬元保釋候訊，其間不准離港及不得接觸控方證人，須交出旅遊證件，每周往警署報到。

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記者：陳曉欣