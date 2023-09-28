【周末好去處】日本新興藝術家矢入幸一＠海港城　與GHOST一起踏上超現實冒險之旅

▲ 日本新興藝術家矢入幸一 在香港舉辦首個個人展覽，其以 50 年代西方漫畫風格而聞名。（海港城提供）

讀故事不再局限於紙本書籍！日本平面藝術新星矢入幸一打破常規，將整個寓言故事放大到海港城藝術館，由即日至10月22日舉辦香港首次個人展覽，帶來18幅油畫，串連起來就如一本繪本。

最新影片推介

有別於新興藝術家偏向現代藝術風格，矢入幸一的創作風格受到50年代西方卡通的影響，例如《Tom & Jerry》、《阿森一族》、《海綿寶寶》。他擅長以復古的卡通風格和單色調作畫，成功令他在新生代藝術家中間脫穎而出。他筆下的3隻GHOST和其超現實的冒險故事在藝術界贏得了廣泛的讚譽。

矢入幸一曾與 Beams 和 Casetify 等不同知名品牌合作。同時，他在今年與來自韓國著名男子組合 Super Junior 的藝聲(@yesung1106)合作，為藝聲的個人演唱會設計了多款人氣周邊產品，將藝術帶入生活。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

矢入幸一的每個作品展都會講述一個故事，整個展覽場地就如一本繪本，圍繞著GHOST的旅程。今次展覽承接了上回在日本福岡「Planet Cherenkov」展覽， GHOST的宇宙之旅。



矢入幸一個人作品展「獵人仨與金石傳」＠海港城

日期：即日至10月22日

時間：11am-10pm

地點：海港城美術館（海港城海洋中心二階207號舖）

記者：李越樺