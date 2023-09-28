【直資學費】48直資學校獲准加學費涉多間名校　聖保祿學校急升2成

▲ 聖保祿學校初中學費加價2成，加幅冠絕全港。（資料圖片）

直資學校學費加風再起，全港近7成直資學校、涉及48校獲教育局批准於新學年加學費，多間傳統名校今年大幅加學費，其中聖保祿學校初中學費加價2成，升幅冠絕全港直資學校；聖保羅男女中學及拔萃男書院學費均按年上調高達10%至15%。至於備受熱捧的男拔國際文憑大學預科課程（IB）學費同樣上調1成，增至逾13萬元；啓思中學續提供全港最貴直資IB，全年索價逾14萬元。

教育局今日（28日）公布，截至上月底共收到49間直資學校申請調整2023/24學年學費，最終僅1間未獲批，其餘全數獲批。按目前全港71間直資學校（包括9間中學暨小學分開申請），加學費申請佔近7成，較去年同期38間多11間，更遠多於前年27間。

本報統計發現，多間直資學校新學年學費加幅，遠高於教育局公布的平均加幅4.09%，多間傳統名校更大幅上調學費。聖保祿學校初中學費加幅最驚人，由上學年學費2.5萬元，升至3萬元，按年增加5,000元，增幅高達2成，高中學費亦急升16.36%，增至3.2萬元；同時，其直屬私立小學部小六學費亦增加1成至5.5萬元，但小一至小五學費不變。

翻查資料，聖保祿學校曾於2021年底，曾向家長公布預料該學年赤字達逾150萬元，並有機會持續虧損，提出於2022/23學年上調學費1成；結果該校延後1年至本學年才加學費，但最終加幅較當時宣稱高出1倍。本報日前已向校方查詢加學費原因，尚待回覆。

此外，同屬直資的聖保羅男女中學中一學費，以及其附屬小學小一學費，均按年加逾1成，分別加至72,400元及70,700元，該校IB學費則上調3.55%至全年10.2萬元。拔萃男書院學費亦加1成，本地課程增至57,830元，IB學費增至132,500元；男拔附小學費更大增15%，增至53,140元。

男拔回覆本報時解釋，鑑於經營成本持續上升，故須調整學費，用作支持課程發展需要、改善課室及其他硬件設施，提升互動學習成果。校方亦指，加學費方案已獲「絕大多數家長」理解及同意，校方設立的獎學金亦會相應調升。

多間學校學費近幅亦接近1成，香港神託會培基書院中一學費加近8%至27,440元；香港管理專業協會李國寶中學加逾6.6%至3.75萬元；福建中學附屬學校亦加5.72%至38,800元；萬鈞伯裘書院學費則加逾4.5%至6,000元，該校校長黃頴東表示，該校學費基數小，僅按年加200多元，用作「幫補」增聘教師人手及改善器材成本，以提升教學質素。

統計10間提供IB課程的直資學校，包括男拔，以及學費剛突破10萬元的聖保羅男女中學，共有5校全年學費超過10萬元。啓思中學IB學費再增3.6%，增至14.15萬元，續成全港最貴直資IB課程；聖士提反書院IB亦增至109,200元。

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記者：梁凱婷