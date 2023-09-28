【巾幗系列】鄧萃雯傳為片酬問題棄演《巾幗4》　四奶奶發長文反擊：看錢份上早已退休

今年8月，TVB公佈跟騰訊共同製作劇集《巾幗梟雄之懸崖》，更望找黎耀祥跟鄧萃雯回巢救亡，令劇迷期待相隔7年「柴九CP」再現熒幕。惟日前有報導指鄧萃雯於內地爆紅，身價「水漲船高」的雯女因而棄拍《巾幗4》，結果由胡定欣頂上演出「九姑娘」一角。

鄧萃雯今日（9月28日）深夜發長文，當中提及：「已等候四年，給出了三次檔期，我比觀眾的失望更大。」，似乎非酬勞問題而合作不成。

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▲ 鄧萃雯發長文反擊。（取自instagram）

雯女：道不同不相為謀

帖文開首鄧萃雯稱無論一段關係，一個夢想抑或一份工作，若開初時已出現一些不好的徵兆或已感到有不舒服不妥當的地方，就耍相信直覺，不要再繼續下去，似指出《巾幗4》合作不來，是雙方理念不同。

而鄧萃雯沒有怪責任何人，她寫道：「這不是說誰對誰錯，就是告訴你不合適，道不同不相為謀，因為勉強無幸福。」

另外，鄧萃雯更分享其經驗之談，某次製作人為她作出妥協，最終受苦的是她。

她寫道：

曾經在接拍某個戲之前，反對了故事內容一些三觀不正的想法，

製作人為了想我接拍也就妥協不寫這情節，

可我最終就落入一個非常不愉快的拍攝過程，

這個教訓讓我畢生難忘，也一直用來警惕自己。

人心險惡，所以防人之心確實不可無。

不再妥協於不公平對待

經此教訓，鄧萃雯坦言不再以事業為先，更懂得疼愛自己以及注重身心靈健康，她說：「更加投入生活且熱愛生活；不再妥協於不公平對待，不委屈於不合理的工作條件，少與不尊重專業的人合作。」

鄧萃雯續說：「當然，人心也可以是熱切單純的，因為仍有人會為音樂為學員竭盡所能去爭取機會，可最終傷害到的反而是自己；看見這種事我實在感觸良多！」

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四奶奶霸氣反擊：我比觀眾的失望更大

帖文裡，鄧萃雯稱自細抱持的價值觀，是希望勤奮認真以換取工作上的認可，以及備受尊重，但現實很多時候是事與願違。

不過鄧萃雯也自勉：「不用太在意別人的想法，因為我內心已經足夠強大了。聆聽自己的內心，也忠於演戲的初心，做好真實世界『自己』這個角色，比做好戲𥚃任何一個角色來得珍貴，共勉吧．」

最後，鄧萃雯以5個hashtag道出心聲，當中一句「已等候四年給出了三次檔期我比觀眾的失望更大 」，看來雯女已三度騰出檔期給製作單位，加上合作不太愉快，故未能拍《巾幗4》未免感失望！

另一句「如果接工作只看錢份上，我應該家財萬貫可以退休了」，直接將因酬勞而談不攏的傳聞不攻而破！

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