【杭州亞運】亞運史上最年輕金牌得主　13歲崔宸曦憑滑板奪金：最想感謝爸爸

▲ 崔宸曦付出的努力有回報！

13歲的崔宸曦於杭州亞運女子街式滑板中勇奪金牌，她是中國亞運代表團中年紀最小的運動員，同時也是亞運史上最年輕的金牌得主，她在奪冠後的訪問中，坦言最想感謝是爸爸，因為都是爸爸令她接觸滑板，而第一年都是爸爸帶著她滑的，「一年就參加了全國比賽，拿了個全國第一，現在還是特別喜歡。其實第一年都是爸爸帶着我滑的。」

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綜合內媒報導，崔宸曦接觸滑板僅3年，便以史上最年輕身份拿到亞運冠軍，除了天份外，背後也付出很大的努力，

連你的腳趾頭都要練，其他人做不出來的動作，你也要去練。如果這個動作練不成就要刻苦去練，實在練不成，就先換個別的動作，然後過幾天再練，可能就成了。

崔宸曦的爸爸開滑板店，她賽後表示最想感謝的是爸爸，因為令她接觸上滑板。崔宸曦還分享了父親因為她而滑板店愈開愈多的趣事，

我剛開始接觸（滑板），爸爸就開了一個滑板店，我後來滑，他又開了更多的滑板店，我們和一些小朋友一起滑，特別感謝他。

她說第一次站上滑板便有種特別熟悉的感覺，「後面去練一些動作時，練得也都特別快，然後就一直滑。」

崔宸曦在決賽拿到83.17的全場最高技巧分，並以總分242.62力壓師姐曾文蕙奪冠，創造亞運歷史。

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希望參加巴黎奧運會

崔宸曦還透露自己會在比賽中用英、日、韓語等，與其他國家的滑板選手互相加油，並表示希望能爭取參加來年的巴黎奧運會。最有趣的是記者問她去年12月13歲生日時，許的願望是不是拿亞運金牌，她馬上笑着回答：「我生日的時候，還不知道亞運會是什麼呢。」

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責任編輯：王明芳