【專注力】想提升孩子專注力及記憶力？研究：睡前多做1件事子女成績飆升5-7%

資訊科技發達，父母都注重提高小朋友專注力。目前已有不少大學研究，利用某些香味有助提升專注力及記憶力。美國大學最新研究顯示，睡眠時如果聞住「七種香氣」，有助增加記憶力。英國也有大學實驗顯示，小朋友在香氣刺激下進行記憶力測試，比起沒有使用的一組成績高出5至7%。

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一般人透過讀書或對話來學習新的事物，藉由視覺和聽覺接收各式各樣的訊息。然而人類大腦神奇之處，在於當它儲存某種資訊時，除了視覺和聽覺外，若能加上嗅覺刺激，儲存資訊時則變得更有效率。因此，若果可以善加利用人類大腦的這種特性，在付出同等努力的情況下，即可獲得更佳的學習效果。

實際上，不少研究結果顯示，使用具有令人愉悅及放鬆效果的香味刺激嗅覺後，發現大腦皮質的腦電活動有增加的現象。此外，不僅是與嗅覺有密切關係的邊緣系統，就連額葉領域也變得活躍，亦即是說，香氣與「記憶」這種人類大腦高等認知的活動有密不可分的關係。

美國實驗證聞精油睡覺有助提高記憶力

據英國媒體報道，美國加州大學爾灣分校的學習與記憶神經科學中心進行一項實驗，將43名年齡介乎60至85歲的參加者分成兩組，持續6個月在睡眠時接觸香氛精油，其中一組拿到7種味道很濃的精油及一台香氛機；至於對照組，則是幾乎沒什麼味道的7種精油及香氛機。

結果發現味道很濃精油的組別，在記憶測試中表現較佳。研究亦指，聞著香氛精油入睡的組別，經過測驗後，記憶力表現比對照組勝出226%。這7款濃烈味道的精油包括玫瑰、甜橙、檸檬、薄荷、迷迭香、薰衣草、尤加利。

香氣刺激有助提升學習成績

此前不少大學已有許多關於這種利用人類大腦對香氣的特別反應來提高記憶力、增進學習成效的研究。在2004年，南韓首爾漢城大學的研究團隊以某間高中的學生做為實驗對象，進行了香氣刺激對學習效果是否會產生影響的實驗，其中使用迷迭香精油的一組比另一組未使用定的，在數學測驗當中，使用香氛的平均成績比另外一組高出約5分。

英國諾桑比亞大學馬克．莫斯（Mark Moss）教授的研究團隊於2017年亦進行了類似的實驗，該研究團隊將兩組學生分別安置在一間瀰漫迷迭香香氣的房間，以及另外一間沒有香氣的房間，分別對他們進行記憶力測試。結果發現，接觸到迷迭香香氣的學生比另外一組平均成績高出5%至7%。可見在香氛的刺激之下，確實有助於強化學生的集中力，並且增進他們的記憶力。

其實香氣之所以能強化集中力與增強記憶力，全因香氣能帶給人們抗壓效果。據2009年嶺南外國語大學徐志榮博士的研究顯示，處於佛手柑精油環境之下的青少年，進行壓力指數、不安、身體症狀、呼吸、脈搏以及唾液皮質醇等各項檢測，在壓力程度與反應上有明顯紓解。換句話說，佛手柑精油的香氣可有效緩解學生的壓力，進而提高集中力和記憶力，讓他們有更好學習成效。

實際上亦有大學利用香氛抗壓作用來改善學生學習環境。延世大學朴泰善教授的研究團隊，主要進行從植物中萃取香氣的研究，該研究室開發的香氛組成物，經實驗證實有減少壓力荷爾蒙皮質醇與增加神經傳導物質血清素的效果。該香氛組成物不僅具有緩解壓力的功效，還讓與記憶和學習有關的神經傳導物質血清素增加。以這研究結果為基礎，證實該香氛組成物可以提高記憶力並增進學習成效，目前這個香氛組成物被放置在延世大學的圖書館裡，藉此幫助學生提高學習效率。

故此，適當的香氣可以讓我們的大腦維持在穩定狀態，提高集中力和學習能力，相反地，難聞的氣味則是會使大腦陷入過度清醒和興奮狀態，集中力下降導致學習能力變差。學習能力不佳，記憶力亦跟著減退。

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責任編輯︰王明芳