【危險行為】網民出賣年齡興奮憶「煲蠟」招數　醫生警告勿試：可致3級燒傷

▲ 網民出賣年齡興奮憶「煲蠟」招數，醫生警告勿試：可致3級燒傷。

中秋將至，除了食月餅、玩燈籠賀節，還有一項危險活動是部分港人對中秋的集體回憶。有網民就暴露年齡，發帖提及「煲蠟」行為，引起熱烈討論。

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昨日，一名網民在Facebook「西環變幻時」群組發帖：

一年一度嘅「煲蠟的未來世界」過兩日就到，唔知今年有幾多參賽者失手呢？

而該網民提及的「煲蠟」，是以水撥向在月餅鐵盒中燃燒的滾燙蠟燭後升起火柱，曾經每年中秋都會在公園、遊樂場上演。但這項看似刺激好玩的活動，實際卻非常危險，過往中秋因煲蠟導致燒傷、燙傷的新聞屢見不鮮，所以政府在早年前已立法禁止煲蠟，又拍攝電視廣告宣傳片，呼籲市民切勿煲蠟，此活動日漸絕跡。

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出賣年齡回憶「煲蠟」招數

帖文引起其他一衆網民熱烈討論，大家紛紛出賣年齡，回憶童年試過的種種煲蠟招數，例如對著火種小便、撒麵粉，自嘲「真的很危險」、「想起都痛」。又有不少人對煲蠟絕跡感到遺憾，慨嘆「70後uncle輩先識，80後都未必識玩」、「以前嘅中秋真係過得好開心」。

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醫生警告勿試：可致3級燒傷

懷念往事無壞，但危險且犯法的事千萬不要做，有醫生亦警告市民勿嘗試煲蠟。醫管局急症科顧問醫生馮顯達指出，「煲蠟」可致3級程度燒傷：

真皮及皮膚神經線被燒毀後，傷口不能自行癒合，需接受長時間的治療，包括割除壞死組織、植皮、壓力衣、物理治療等，治療後亦會留有疤痕、甚至影響肢體活動機能等。

如市民不幸燒傷，馮醫生提醒應盡快撲滅身體或身上衣物的火種，並採取簡單急救措施，減輕受傷程度，包括：

以清水沖洗傷口約10至15分鐘止痛；

以清潔的紗布或保鮮紙包裹患處，避免細菌感染；

不要冰敷、胡亂塗藥油、豉油或牙膏，以免引致不良後果；

如有需要，應盡快到急症室求診。

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責任編輯：羅嘉欣