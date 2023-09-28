【女團COLLAR】COLLAR為團歌獻出最性感一次　邀陳健朗客串Serrini填詞大講敢愛敢認

▲ COLLAR推出本年度第三首團歌《Speak Love》！

由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）、王家晴（Candy）、陳泳伽（Winka）、蘇雅琳（Ivy）及李芯駖（Sumling）組成的女團COLLAR，於昨日（27日）推出年度第三首團歌《Speak Love》！

《Speak Love》顧名思義歌曲以愛情為主題，帶出敢愛敢認的訊息，展現現代女性對愛情的態度。

今次團歌除了破天荒邀請Serrini填詞外，又首次在MV中安排大隻型男及導演陳健朗客串演出，不過最大膽創新，莫過於COLLAR在新歌中性感上陣，大騷女人味。

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▲ COLLAR（發相）

▲ COLLAR（發相）

▲ COLLAR（發相）



COLLAR最性感一次

在《Speak Love》MV當中，COLLAR破格以性感造型亮相，總動員短裙示人之外， Marf與芯駖騷小蠻腰、Day穿上大露背、Ivy與Winka則以低胸裝上陣，令人熱血沸騰！

對此，她們異口同聲指是拍攝MV有史以來，最性感的一次，Day表示：「好正，見到大家今日咁着，平時大家多數着褲，今日大家都着裙。」

Winka認為今次造型十分有女人味，在性感上亦挑戰了尺度，而芯駖指：「着咗呢套衫同呢對鞋，個人行路都好有儀態，就算企喺度都要有女人啲嘅感覺，唔可以好似平時咁。」

不過Gao就「唱反調」自言本身是性感擔當，笑言平時在家亦衣着性感，對今次MV造型未有不慣。

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Day：食多啲嘢都唔驚

難得以性感登場，未知COLLAR在拍攝前可有積極進行身型管理？

Day即搶答表示：「我哋每日都有互相帶食物畀大家，因為拍MV之前都要排好多舞，消耗好多體能，所以食多啲嘢都唔驚。」

Marf認為事前最重要是整理好心情：「聽完首歌之後，嘗試去平衡番個感覺，唔想過份女人味，想中和番。」芯駖則笑言最主要是心理上的準備，準備如何突破心理關口。

Candy被大隻佬嚇怕

Marf透露今次MV製作，雲集《那年盛夏我們綻放如花》、《和解在後》及電影《風景線》製作班底，太多熟悉的面孔，所以在拍攝過程中，令她多了一份尷尬。

但講到尷尬之最，莫過於Candy在拍攝期間夾在兩位大隻型男中間，Ivy更踢爆表示：「佢（Candy)話『好想走、好想離開呢個地方』。」

對此，Candy直認不諱：「真係硬晒軚！太壓迫，佢哋操到好大隻，然後又好貼近我，然後我又有啲緊張。」難怪Candy提到愛情上的看法，她笑言：「大隻佬唔係好啱我！」

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