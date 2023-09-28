【十一國慶】政府各區張貼7萬支國旗區旗　卓永興旗海打卡

▲ 本星期日是十一國慶日。（卓永興 WH Cheuk fb）

十一國慶臨近，政務司副司長卓永興稱，政府在超過3千個地點，展示逾11萬件裝飾物品，當中國旗和區旗的數目，由今年七一回歸的5千支，大增至超過7萬支。

卓永興於fb發相，在中山紀念公園在旗海下打卡。他憶述今年七一，政府各部門於2千個地點張掛了約3萬幅國旗區旗、彩旗和橫額等；而這次十一，當局在超過3千個地點展示了逾11萬件裝飾物品，當中國旗和區旗的數目，由5千大增至超過7萬。

除了國慶裝飾物數量大增、展示範圍更廣，今年慶祝十一的燈柱彩旗設計，亦由並排兩幅細旗改為一幅過的大旗，令彩旗更加奪目耀眼。

路政署和民政總署在全港懸掛了超過3千對採用新設計的燈柱彩旗，涵蓋的主要街道包括：西隧出口附近至中環(干諾道西和干諾道中)、政府總部和立法會一帶(即夏愨道、龍和道、添華道、添美道和立法會道)、會展(港灣道、博覽道東和博覽道中)、正義道，以及尖沙咀彌敦道和梳士巴利道等。

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