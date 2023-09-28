【海外升學】美國最佳大學排行榜出爐 普林斯頓奪冠邊間最有「錢」途？
美國是港人其中一個海外升學熱點，當地的普林斯頓大學、史丹福大學、哈佛大學等都是世界頂尖學府。近日最新的美國最佳大學排行榜出爐，普林斯頓大學排名第一，名校畢業生的薪金高人一等，最有「錢」途大學亦揭曉了。
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《華爾街日報》與《學院脈搏》（College Pulse）發布2024年美國最佳大學排行榜，有關研究按兩項主要數據作衡量，第一是在多大程度上提高學生按時畢業的機率；第二是學生獲得文憑後，薪金能得到多大程度的提升。
結果由普林斯頓大學、麻省理工大學及耶魯大學包攬三甲，第四、五名分別是史丹福大學及哥倫比亞大學，至於享負盛名的哈佛大學五大不入，只排名第六位。
|大學
|總得分
|普林斯頓大學 Princeton University
|91.6
|麻省理工大學 Massachusetts Institute of Technology
|90.4
|耶魯大學 Yale University
|90.3
|史丹福大學 Stanford University
|90.1
|哥倫比亞大學 Columbia University
|89.7
|哈佛大學 Harvard University
|89.5
|賓夕凡尼亞大學 University of Pennsylvania
|89.4
|阿默斯特學院 Amherst College
|88.4
|克萊蒙特．麥肯納學院 Claremont McKenna College
|88
|巴布森學院 Babson College
|87.9
此外，有關「薪金影響」（Salary Impact）排名結果顯示，作為最佳大學首位的普林斯頓大學畢業率最高，其畢業生的平均年薪較高中畢業生多出82,433美元（約64.5萬港元），但薪金並非冠絕一眾大學。麻省理工大學的畢業生年薪較高中畢業生多出94,213美元（約73.8萬港元），屬十大最佳大學中最高的一間，堪稱最有「錢」途。
|大學
|畢業生年薪（較高中畢業生高出多少）
|普林斯頓大學
|82,433美元
|麻省理工大學
|94,213美元
|耶魯大學
|66,961美元
|史丹福大學
|79,187美元
|哥倫比亞大學
|71,540美元
|哈佛大學
|65,114美元
|賓夕凡尼亞大學
|84,761美元
|阿默斯特學院
|51,855美元
|克萊蒙特．麥肯納學院
|69,374美元
|巴布森學院
|81,604美元
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責任編輯︰王明芳