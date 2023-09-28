【海外升學】美國最佳大學排行榜出爐　普林斯頓奪冠邊間最有「錢」途？

▲ 美國最佳大學排行榜出爐，普林斯頓大學奪冠。

美國是港人其中一個海外升學熱點，當地的普林斯頓大學、史丹福大學、哈佛大學等都是世界頂尖學府。近日最新的美國最佳大學排行榜出爐，普林斯頓大學排名第一，名校畢業生的薪金高人一等，最有「錢」途大學亦揭曉了。

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《華爾街日報》與《學院脈搏》（College Pulse）發布2024年美國最佳大學排行榜，有關研究按兩項主要數據作衡量，第一是在多大程度上提高學生按時畢業的機率；第二是學生獲得文憑後，薪金能得到多大程度的提升。

結果由普林斯頓大學、麻省理工大學及耶魯大學包攬三甲，第四、五名分別是史丹福大學及哥倫比亞大學，至於享負盛名的哈佛大學五大不入，只排名第六位。

大學 總得分 普林斯頓大學 Princeton University 91.6 麻省理工大學 Massachusetts Institute of Technology 90.4 耶魯大學 Yale University 90.3 史丹福大學 Stanford University 90.1 哥倫比亞大學 Columbia University 89.7 哈佛大學 Harvard University 89.5 賓夕凡尼亞大學 University of Pennsylvania 89.4 阿默斯特學院 Amherst College 88.4 克萊蒙特．麥肯納學院 Claremont McKenna College 88 巴布森學院 Babson College 87.9

此外，有關「薪金影響」（Salary Impact）排名結果顯示，作為最佳大學首位的普林斯頓大學畢業率最高，其畢業生的平均年薪較高中畢業生多出82,433美元（約64.5萬港元），但薪金並非冠絕一眾大學。麻省理工大學的畢業生年薪較高中畢業生多出94,213美元（約73.8萬港元），屬十大最佳大學中最高的一間，堪稱最有「錢」途。

大學 畢業生年薪（較高中畢業生高出多少） 普林斯頓大學 82,433美元 麻省理工大學 94,213美元 耶魯大學 66,961美元 史丹福大學 79,187美元 哥倫比亞大學 71,540美元 哈佛大學 65,114美元 賓夕凡尼亞大學 84,761美元 阿默斯特學院 51,855美元 克萊蒙特．麥肯納學院 69,374美元 巴布森學院 81,604美元

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責任編輯︰王明芳