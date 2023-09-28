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【好戲之人】鄧萃雯入行39年演活無數角色　因巾幗系列人氣高企成首位冧莊視后

娛樂 13:18 2023/09/28

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雯女演技冇得輸！

無綫經典劇《巾幗》系列第4輯《巾幗梟雄之懸崖》近日落實開拍，靈魂人物鄧萃雯最終未能參與，令不少劇迷大感失望！
在2009年《巾幗梟雄》中雯女演的「四奶奶」與「柴九」黎耀祥合作擦火花，大受觀眾喜歡。

【巾幗系列】鄧萃雯傳為片酬問題棄演《巾幗4》　四奶奶發長文反擊：看錢份上早已退休

《巾幗》系列人氣高企

當中黎耀祥和鄧萃雯憑此劇奪得視帝視后，而《巾幗梟雄》更在《萬千星輝頒獎典禮》狠掃6個獎，堪稱經典。

隨後，在2010年推出的《巾幗梟雄之義海豪情》同樣口碑、收視非常理想，雯女憑精堪演技再勇奪視后寶座，亦是史上首位「冧莊視后」。

因《巾幗》系列令雯女人氣高企，直到現時不少觀眾對「四奶奶」與「九姑娘」一角仍印象深刻，並希望她能與好拍檔黎耀祥再度合作拍劇。

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演技精堪

其實除了《巾幗》系列外，於1984年加入無綫訓練班的雯女多年來演過無數角色，1985年，鄧萃雯演出第一部劇集《薛仁貴征東》大受歡迎，平均收視60點。之後她在多部劇集中都擔演要角，曾有「翁美玲的接班人」、「最佳古裝美人」等封號。

鄧萃雯曾到亞視發展，成績不俗，但她在1999年再度重返TVB，並在2004年憑經典神劇《金枝慾孽》演如妃一角再次爆紅，角色深入民心。

之後，她拍攝的劇集《女人唔易做》﹑《師奶兵團》及《歲月風雲》同樣令觀眾讚好，其演技不容置疑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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