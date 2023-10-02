【兒童健康】全球每年約65萬5歲以下兒童因空氣污染亡 爸媽必知改善室內空氣5大秘訣

不少家長經常稱小朋友有氣管問題，經常打噴嚏、咳、流眼水，感到不知所措。其實種種症狀與我們日常接觸的空氣不無關係，當空氣污染嚴重，小朋友會誘發氣管問題，更可能出現頭痛、疲勞等症狀，而污染物更會影響腦部，破壞發展中的神經系統。《衛生署》製作了兒童健康攻略，同精明的父母分享如何改善室內空氣的秘訣。

空氣質素與健康息息相關，其中患有呼吸系統或心臟毛病的兒童特別容易受到空氣中的污染物影響，因此，家長對家居的空氣質素，實在不

可掉以輕心。優質空氣對孩子十分重要。當空氣中的污染物超越正常水平，不但會引發喉、眼或鼻的受刺激反應，也可能會出現頭痛、頭昏或疲勞等症狀。嚴重的話，亦可引致皮膚過敏、哮喘或過敏性氣管炎等疾病，長遠更可導致慢性呼吸系統疾病、心臟病及癌症。

聯合國兒童基金會在2016年10月發表的報告指出，全球每年約有65萬名5歲以下的兒童因空氣污染死亡。報告亦指空氣中的污染物不單影響肺部，亦可進入腦部，破壞發展中的神經系統。

室內常見的空氣污染物可分為生物性及非生物性，生物性的室內空氣污染物包括細菌、真菌和過濾性病毒，可經由人類、動物、泥土和植物的殘餘物傳播。塵蟎亦是一種常見的室內致敏原，容易誘發兒童鼻敏感和哮喘。牠們通常生長於床褥、床單、枕套等潮濕溫暖的環境。塵蟎的排泄物和屍體可引起打噴嚏、流眼水、咳嗽和呼吸急促等敏感症狀。因此，保持床褥、枕套和家居環境的清潔，對兒童健康亦十分重要。

至於非生物性的室內空氣污染物包括從建造物料、傢俬、化妝品、清潔劑、殺蟲劑等源頭釋放出來的揮發性有機化合物及甲醛，及燃燒煙草、雪茄或其他煙草產品時飄散出來或吸煙者呼出的二手煙等。這些污染物可引起眼睛、鼻及呼吸管道的刺激、頭痛、咳嗽。長期接觸更可引致呼吸系統疾病、心臟病及癌症。

作為精明的家長，大家不防多留意家居環境，及改善室內空氣質素。衛生署制定一些小貼士，相信精明的家長都能做到。首先要保持家居清潔及乾爽，切勿在家吸煙。若室外環境許可，宜多打開窗戶，好讓空氣流通，及確保有足夠新鮮空氣進入室內。為減少家中的空氣污染物，避免使用含揮發性有機化合物的日用品。而添置新傢俬時，將新傢俬在戶外或通風處吹一會，直至無異味散發後才搬進室內。

改善室內空氣質素的攻略



1.保持家居清潔及乾爽



2.切勿在家吸煙



3.宜多打開窗戶讓空氣流通，確保足夠新鮮空氣進入室內



4.避免使用含揮發性有機化的日用品



5.添置新傢俬時宜在在通風處吹一會，直至無異味

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責任編輯︰羅嘉欣