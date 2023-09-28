【食用安全】烚蝦10分鐘港男驚見蝦頭發黑　業界專家揭真相

▲ 烚蝦10分鐘港男驚見蝦頭發黑，業界專家揭真相。

究竟蝦頭發黑，是否代表蝦隻不新鮮？近日有男網民於社交平台發出相關疑問，並指自己於家中白灼煮蝦後，發現蝦頭變黑，懷疑自己買了死蝦。不過，有業界專家便指其實此屬自然現象，指全因蝦，尤其頭部位置有很強的酪氨酸酵素所致。

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有男網民早前於Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文指，自己將從街外買來的蝦，以「大火灼左10分，落左鹽同醋」，灼熟後卻發現蝦頭變黑，遂向網民請教：

係咪即係買中左（咗）死蝦？

不過，男網民亦指儘管蝦頭發黑，但無損鮮味，指「食落仲係彈同有鮮味」，而且「全部都係好多膏」，又好奇黑色是否代表「隻蝦太多屎？」

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鮮蝦發黑屬自然現象

事實上，台灣水產試驗所海洋漁業組助理研究員莊世昌，過去接受傳媒訪問時便曾解釋鮮蝦發黑的原因，指因為蝦子的器官集中在頭部，內臟因為有許多酵素會產生自體水解現象，因此蝦頭很容易就變黑，但無損食用安全。

台灣農委會亦曾於官方網頁指蝦子的頭部、外殼、腳、液汁和血液中存在著活性很強的酪氨酸酵素，把酪氨酸分解，再經非酵素性的氧化和重合而形成黑色素，使其變黑。很新鮮的蝦子也會變黑，影響外觀，跟新鮮壬程度沒有直接關係，又指鮮蝦也會變黑，所以如果沒有腐臭，也是可以照吃。

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責任編輯：羅嘉欣