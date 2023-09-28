【夜繽紛】維港海濱4個中秋主題活動　8米高大月亮成追月亮點

▲ 近 8 米高的大型月亮。

本周末適逢中秋節翌日加上國慶假期，為了讓市民享受不同的體驗，並配合「香港夜繽紛」活動，3個維港海濱場地：堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、灣仔「水上運動及康樂主題區」和觀塘海濱「VESSEL發現號」，未來兩個月內將陸續舉辦不同類型的活動。

另外，由即日起至10月中旬，在堅尼地城、灣仔、北角和銅鑼灣4個「海濱共享空間」，亦會加設中秋節主題的裝置，以「賞月」、「星空」和「追月」為概念，變成打卡好去處。

▲ 銅鑼灣活力避風塘主題區期間限定的火龍伴月。

當中，近 8 米高的大型月亮設於北角「東岸公園主題區」遮陽設施頂端，以「賞月」為主題。銅鑼灣活力避風塘主題區期間限定的火龍伴月為主題的中秋節粒燈飾。

而以中秋燈籠燈飾粧點下的灣仔HarbourChill海濱長廊休憩區。堅尼地城卑路乍灣海濱長廊則將有連串共享節日的活動。

▲ 以中秋燈籠燈飾粧點下的灣仔HarbourChill海濱長廊休憩區。

海濱音樂會

「卑路乍灣海濱長廊」正舉辦「堅農中秋夜市暨K-Fest海濱音樂會」，活動設有超過60個攤檔，匯集眾多本地及海外品牌和手工藝品，如小食、茶、啤酒、果酒、生活用品手作等，配合不同主題。場內亦有音樂表演，令海濱長廊變身成Music Town。

▲ 堅尼地城卑路乍灣海濱長廊將有連串共享節日的活動。

正在灣仔舉辦的首個懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」，集合文化、藝術、音樂及科技的免費嘉年華。活動亮點包括「傷健共展能」慈善表演 （9月30日及10月2日），以及由展能藝術家參與創作共長 24 米和高 1.8 米的「維港日出。印象」巨型壁畫，提倡共享藝術。

文青市集

而由即日至10月1日，觀塘「VESSEL發現號」會舉辦「青年藝術節x中秋『觀』光市集」。活動結合中秋限定觀塘繞道橋底光影投射、約3.5米高「月光兔兔發現主題裝置」、太空人摘星打卡位、LED霓虹燈打卡位、光影藝術體驗、文青市集、免費工作坊和街頭表演，市民可於觀塘海濱迎接秋風，細味香港文化藝術氣息。

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