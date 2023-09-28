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【香港小姐】袁嘉敏剖白單身多年如何解決寂寞　Candy公開被指過富貴生活真相

娛樂 14:36 2023/09/28

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熱門 林作 名校專區 你好，我的大夫 區區有好校 新手爸媽 東張西望 30＋減肥 MIRROR

袁嘉敏公開被指過富貴生活真相。

現年38歲、選港姐入行的袁嘉敏（Candy），一舉一動受到網民關注，日前晒出一張乘坐商務客位到杜拜的相片引起熱議，認為她工作少，卻有錢豪歎世界狂歐遊，被質疑收入支出不成正比。

其後於社交平台公開機票價錢、住宿等費用，又力證自己一人出遊，爆seed向網民反擊。

【香港小姐】袁嘉敏被質疑收入支出不成正比　Candy爆seed：這種價格也不太過份吧

袁嘉敏自認身材和樣貌全天然，不太配合其長年孤獨的單身生活。（IG圖片）

鍾袁大戰

單身多年的袁嘉敏，去年4月突然在個人社交網站，炮轟鍾培生父子是人渣，成為全城焦點，引發「鍾袁大戰」後避走法國。

網民對她的感情生活十分關心，有人私訊問道：「你空虛寂寞時可以點面對或解決呢？」

袁嘉敏去年炮轟鍾培生父子是人渣，成為全城熱話。

【袁嘉敏爆料】IG鬧爆鍾培生父子　袁嘉敏揭豪門秘密：在鍾家真是場噩夢

公開富貴生活真相

袁嘉敏對此親自作出剖白：

我天然的身材和樣貌確實是不太配合我長年孤獨的單身生活。穿一件平價的衣服，別人也會覺得是名牌很昂貴的，誤會和是非我又一早習慣了。而且我五歲已開始工作，一直非常之辛苦，見盡人生百態。一把年紀了，工作有多忙碌，不必訴苦，不必交代。上天對我很好，長期熬夜奔波，皮膚和樣子不覺憔悴。別人不信就算了吧，其實也不需要講，接受了人生是寂寞的，就不會空虛。

她又稱，當了近14年公眾人物，其實甚少看有關自己的新聞：「連雜誌封面的專訪也不太看。只是在近一兩年在Instagram有人每次都發給我看，就看一下。」

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袁嘉敏再次公開自己訂購的機票價格，分享2019年由香港飛往英國倫敦，再轉機到西班牙巴塞隆拿，來回機票合不用3800元。

她表示：「識得買票就平平地都可以好精彩。我係三千幾買到四程英國航空機票的。仲要香港-倫敦一個人坐三個位。都話我獨自飛咗廿五年，當然是有自己的方法。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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